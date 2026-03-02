Lidl

Klappe, die Zweite: Die "Filialhelden" von Lidl kehren mit einer zweiten Staffel zurück

Bad Wimpfen (ots)

Lidl in Deutschland setzt die Social-Media-Serie "Die Filialhelden" fort und gewährt neue, humorvolle Einblicke hinter die Kulissen des Frische-Discounters. Die zweite Staffel startet am zweiten März 2026 mit der ersten Folge. In den darauffolgenden sechs Wochen gibt es wöchentlich eine neue Episode. Das Mockumentary-Format (zusammengesetzt aus den englischen Wörtern "to mock" und "documentary", eine komödiantische Dokumentation) hat sich bereits in der ersten Staffel als echter Hit erwiesen und geht nun in die nächste Runde.

Im Mittelpunkt stehen erneut die nahbaren und authentischen Charaktere des #teamlidl, die sich diesmal einer neuen Herausforderung stellen müssen. Mit "Content-Christoph" tritt ein neues Gesicht auf den Plan. Während das tägliche Geschäft mit Warenverräumung, Frische-Kontrollen und der Personalplanung weiterläuft, sorgt Christoph für Wirbel, indem er das Team kurzerhand bei verschiedenen TV-Shows anmeldet. In der zweiten Staffel werden außerdem weitere neue Charaktere eingeführt, wie zum Beispiel eine Verkaufsleiterin, die den Vertrieb mehrerer Filialen steuert, und ein dualer Student aus der Logistik. Diese Dynamik sorgt nicht nur für Pointen im Stil moderner Comedy-Serien, sondern unterstreicht gleichzeitig den starken Zusammenhalt und die Professionalität, die das Arbeiten bei Lidl auszeichnet. Zusätzlich bietet die neue Staffel einen Blick über die Filiale hinaus und zeigt die Vielfalt der Karrieremöglichkeiten bei Lidl in Deutschland.

Mit der Mischung aus Unterhaltung und Employer Branding-Botschaften festigt Lidl seine Position als moderner Arbeitgeber, der über sich selbst lachen kann und seine Mitarbeitenden als wahre Helden des Alltags feiert. Die zweite Staffel ist für Social-Media-Plattformen wie Instagram, TikTok und YouTube optimiert. Begleitet wird die Filialhelden-Serie mit zusätzlichen Videos durch die Protagonisten, in denen sie Stellung beziehen zu Themen, in denen Lidl als Arbeitgeber im Fokus steht. Diese Videos werden ebenfalls auf den genannten Social-Media-Plattformen veröffentlicht.

