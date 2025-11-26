Lidl

Lidl und der Deutsche Handballbund verlängern erfolgreiche Partnerschaft vorzeitig bis 2030

Video-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Wimpfen (ots)

Seit 2016 bestehende, langjährige Partnerschaft zwischen Lidl und dem DHB

Lidl bleibt weiterhin "Offizieller Premium- und Frische-Partner" des DHB

Gemeinsames Engagement für Bewegung und bewusste Ernährung

Lidl in Deutschland und der Deutsche Handballbund e.V. (DHB) schreiben ihre gemeinsame Geschichte fort und arbeiten auch in den kommenden fünf Jahren zusammen. Der Geschäftsleitungsvorsitzende von Lidl in Deutschland, Friedrich Fuchs, und der Vorstandsvorsitzende des DHB, Mark Schober, haben den Vertrag am Dienstagabend bei einer Auftaktveranstaltung zur IHF Frauen Handball-WM 2025 des Lebensmitteleinzelhändlers unterzeichnet und die Partnerschaft damit vorzeitig bis 2030 verlängert.

Lidl und der DHB arbeiten bereits seit 2016 zusammen und blicken auf eine langjährige Partnerschaft zurück. Dabei versorgt der Lebensmitteleinzelhändler die DHB-Teams der Frauen und Männer regelmäßig mit frischen Lebensmitteln und unterstreicht die Relevanz von Bewegung und ausgewogener Ernährung als "Offizieller Premium- und Frische-Partner". Durch die Partnerschaft wird der Erfolg des Handballbreitensports gefördert und mit Hilfe sportlicher Vorbilder die Bedeutung von ausgewogener Ernährung und Bewegung der Öffentlichkeit nähergebracht. Zudem sind Dynamik und Teamwork Werte, die beide Partner verbinden. Mit der aktuellen Verlängerung unterstreichen Lidl und der DHB die Beständigkeit ihrer Partnerschaft, die sie nun bis 2030 konsequent fortführen.

"Die Partnerschaft mit dem Deutschen Handballbund geht weit über ein klassisches Sponsoring hinaus. Als Frische-Partner sehen wir es als unsere Verantwortung, das Thema bewusste Ernährung nicht nur im Leistungssport zu verankern, sondern auch in den Alltag unserer Kunden zu bringen. Gleichzeitig möchten wir aktiv dazu beitragen, den Frauenhandball sichtbarer zu machen und junge Menschen für Sport zu begeistern. Unser Engagement trägt dazu bei, dem Handballsport die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die er verdient - auf und neben dem Spielfeld", so Friedrich Fuchs, Geschäftsleitungsvorsitzender der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.

"Wir sehen Lidl nicht nur als Sponsor, sondern als verlässlichen Partner, der gemeinsam mit uns Verantwortung übernimmt und bedeutende Themen vorantreibt - von der Förderung junger Talente bis hin zu ganzheitlicher Ernährungsbildung und der Stärkung von Vorbildern im Sport", ergänzt Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des DHB.

Mehr Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell