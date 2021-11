Lidl

Lidl und Coca-Cola spenden 200.000 Euro für Weihnachtsaktionen der Tafeln

Bad Wimpfen (ots)

Mit 200.000 Euro unterstützen Lidl und Coca-Cola auch in diesem Jahr anlässlich einer Verkaufsaktion von Coca-Cola Artikeln in den Lidl-Filialen ab dem 15. November die Tafeln in Deutschland. Der Betrag soll in einen neuen Spendenfonds der Tafel Deutschland für die Förderung von lokalen Weihnachtsfeiern der Tafeln fließen und kann unter anderem für Raummiete, kleine Geschenke oder Verpflegung verwendet werden. Die lokalen Tafeln können sich dafür schnell und einfach beim Dachverband um Fördermittel für die Weihnachtsaktionen bewerben und damit besonders in der Vorweihnachtszeit armutsbetroffenen Menschen und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern eine Freude bereiten. Lidl und die Tafeln verbindet seit mehr als 13 Jahren eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit, so reiht sich auch diese Spende in das kontinuierliche Tafel-Engagement von Lidl ein.

