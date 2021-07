Lidl

Gemeinsam für mehr Sicherheit: Lidl spendet Selbsttests an die Tafeln in Deutschland

Neckarsulm (ots)

Lidl in Deutschland übernimmt gesellschaftliche Verantwortung und gibt bundesweit Selbsttests an die Tafeln in Deutschland ab. Die gespendeten Tests stehen den Tafel-Helferinnen und -Helfern zur Verfügung. Zusätzlich werden an den lokalen Tafeln die Selbsttests an finanziell benachteiligte Menschen verteilt. Seit weit über zehn Jahren unterstützt Lidl die Tafeln in Deutschland. Auch während der Pandemie beweist der Lebensmittelhändler seine starke Verbundenheit mit dem gemeinnützigen Verein durch zahlreiche Maßnahmen wie der aktuellen "Kauf-1-mehr"-Aktion, der "Zukunftsfonds"-Spende oder der fortlautenden Lidl-Pfandspende.

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell