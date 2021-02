Lidl

Lidl setzt auf starkes Bündnis mit Youngster-Golferin Sarina Schmidt

Neckarsulm (ots)

Lidl startet eine Partnerschaft mit der ehemaligen Internationalen Deutschen Amateurmeisterin Sarina Schmidt, die mittlerweile in das Profilager gewechselt ist. Die 21-jährige Teilnehmerin der Ladies European Tour wird bei Lidl das Thema Golf repräsentieren und zeigen, dass die Ballsportart für jeden geeignet ist und Spaß macht. Dazu wird die junge Sportlerin vom Golf-Team Germany als Testimonial die modischen und qualitativ hochwertigen Golfprodukte der Lidl-Sporteigenmarke "Crivit" präsentieren, zu deren Entwicklung sie als Expertin beigetragen hat. Lidl unterstützt Sarina Schmidt in Form eines Sponsorings mit Fördermitteln und ergänzt mit der länderübergreifenden Partnerschaft sein langjähriges Engagement in verschiedenen Sportarten wie beispielsweise Handball.

"Als junge Golferin ist es für mich eine Ehre, mit Lidl zusammenarbeiten zu dürfen. Ich freue mich, meine Begeisterung für diesen Sport und meine Expertise mit vielen Menschen teilen zu können und hoffe, sie zum Ausprobieren zu motivieren", so Sarina Schmidt.

