Deutsche Weinwoche: Regionale Winzer präsentieren ihre Weine bei Lidl

Neckarsulm (ots)

Lidl intensiviert seine Kooperationen mit Herstellern heimischer Produkte weiter und bietet unter dem Motto "Heimat-Urlaub - Gute Weine" ab dem 31. August für eine Woche exklusive Tropfen deutscher Winzer in allen Filialen und im Onlineshop an. Kunden können aus 36 verschiedenen Weinen von bekannten Namen wie Van Volxem & Friends, Adelmann, Hammel oder Pfaffmann sowie Weingütern des VDP-Verbandes zu günstigen Preisen zwischen 1,93 Euro und 7,79 Euro pro Flasche wählen. Wertvolle Tipps rund um die ideale Weinauswahl, Infos zu Winzern und Anbaugebieten sowie Rezepte zum Nachkochen finden Weinliebhaber im kostenlosen Sonderbooklet in allen Lidl-Filialen.

