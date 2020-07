Lidl

Lidl und Topmodel Barbara Meier entwerfen gemeinsam "Grüner Knopf"-Kollektion

Nachhaltige "Mini-Me"-Kleidung für Damen und Babys kommt im Frühjahr 2021 in alle Lidl-Filialen und den Lidl-Onlineshop

Neckarsulm (ots)

Lidl und Topmodel Barbara Meier haben gemeinsam eine "Mini-Me"-Kollektion entwickelt. Die Kleidung für Mütter, junge Frauen und Babys kommt im Frühjahr 2021 in alle deutsche Lidl-Filialen und den Lidl-Onlineshop. Alle Teile sind nach den Standards des "Grünen Knopf" hergestellt, einem internationalen Siegel mit staatlicher Unterstützung für sozial und ökologisch nachhaltig produzierte Textilien, das vom Bundesentwicklungsministerium ins Leben gerufen wurde. "Je länger ich mich mit den Herstellungsprozessen auseinandersetze, desto wichtiger ist mir, dass alle entlang der Lieferkette Beteiligte davon profitieren und Umweltaspekte eine wesentliche Rolle spielen", sagt Barbara Meier. Sie ist seit 2019 Textilbotschafterin des "Grünen Knopf", einer Initiative von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller, der Lidl im selben Jahr als Unternehmenspartner beitrat.

"Mom-to-be" mit Blick fürs Wesentliche

Barbara Meier wird selbst in Kürze zum ersten Mal Mutter. "Ich habe mich in letzter Zeit natürlich intensiv mit Babybekleidung beschäftigt", sagt die 33-Jährige. Eine Erfahrung, die sie ins Design der sommerlichen Lidl-Kollektion mit einfließen lassen konnte.

