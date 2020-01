Lidl

"Machs doch einfach!": Auswandererkönig Konny Reimann schlüpft für Lidl in den Blaumann

TV-Heimwerker bewirbt Werkzeug und Utensilien rund um Bauen, Reparieren und DIY

Neckarsulm

Ab dem 16. Januar 2020 startet die Kooperation zwischen Lidl und Konny Reimann unter dem Motto "Machs doch einfach!", bei der Reimann als Experte und Coach auftritt. Im Mittelpunkt stehen die Produkte der Lidl-Eigenmarken "Parkside" und "Powerfix" für Reparaturen und zum Handwerken in den eigenen vier Wänden. Liegengebliebene Reparaturarbeiten, selbst gebaute Möbel oder einfache Handwerksarbeiten in Haus und Garten - der Trend zum Selbermachen ("Do it yourself" oder "DIY") ist längst in den Haushalten angekommen. Lidl bietet dafür in regelmäßigen Aktionswochen und durchgängig im Lidl-Onlineshop passendes Werkzeug, Sicherheitskleidung und Elektromaschinen in hoher Qualität und zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.

Tipps vom Profi Reimann in TV und Online

Der vor allem durch seine Auswanderergeschichten bekannt gewordene TV-Star hat im Vorfeld der Zusammenarbeit ausgewählte Produkte im Alltag getestet. "Konny Reimann ist eine absolute Handwerker-Ikone. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn mit unseren Werkzeugen und Maschinen überzeugen konnten", so Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland. Die Kampagne wird im Handzettel, in der Onlinewerbung, in Social Media, am POS und durch TV-Spots sichtbar. Diese starten ab dem 14. Januar im zielgruppenrelevanten Umfeld. Online gibt Reimann Expertentipps und verrät den einen oder anderen nützlichen "Lifehack". Ebenfalls geplant ist ein Event mit Werkstatt- und DIY-Influencern, bei dem Konny Reimann den Freizeithandwerkern als Coach mit Rat und Tat bei ihren Projekten zur Seite stehen wird.

"Parkside" und "Powerfix" - Qualitätsmarken zum unschlagbaren Lidl-Preis

Wer Heimwerken und DIY für sich entdeckt hat, muss für das benötigte Werkzeug oft tief in die Tasche greifen. Gelegentliche Arbeiten im Haus werden so zu echten Investitionen. Die Lidl-Eigenmarken "Parkside" und "Powerfix" bieten qualitativ hochwertige Materialien und Maschinen zum günstigen Lidl-Preis. Von der Haushaltsleiter, über Akkuschrauber, -sägen oder -bohrer bis zum Arbeitsschuh nach höchstem Sicherheitsstandard können Lidl-Kunden ihre private Werkstatt während der Aktionswochen in den Lidl-Filialen bestücken oder auf www.lidl.de/baumarkt komplett einrichten.

Über Lidl Deutschland:

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf www.lidl.de.

