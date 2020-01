Lidl

Lidl

"Frisch vom Feld": Die Handball-Highlights der EM mit Lidl erleben

Lidl ist erneut offizieller Fresh Food Partner der EHF Euro 2020 und Premiumpartner des Deutschen Handballbundes

Neckarsulm (ots)

Wer kann die gegnerische Abwehr am besten ausspielen und das harzige Leder im Tor versenken? Diese Frage wird bei der Handball-EM der Männer vom 9. bis zum 26. Januar 2020 beantwortet. In Norwegen, Österreich und Schweden messen sich die besten europäischen Mannschaften des schnellen und körperbetonten Ballsports. Wie in den vergangenen Jahren ist Lidl als offizieller Fresh Food Partner des Turniers und Premiumpartner des Deutschen Handballbundes mit von der Partie und bietet Fans und Kunden exklusiven Online-Content sowie glücklichen Gewinnern einen Ehrenplatz auf dem Lidl-Fan-Sofa in den Arenen.

"Mit dem Slogan 'Frisch vom Feld' verbinden wir unsere Frischekompetenz als Lebensmittelhändler mit der Action auf der Platte", erklärt Jürgen Achenbach, Geschäftsführer Marketing bei Lidl Deutschland. "Darüber hinaus versorgen wir die Spitzensportler mit frischem Obst, Gemüse und Wasser. Damit wollen wir Handballfans und Kunden die Bedeutung von Bewegung und bewusster Ernährung für die Gesundheit näherbringen."

Digitales Content-Marketing im Fokus

Um Fans hautnah an der Partnerschaft teilhaben zu lassen, startet Lidl zur Europameisterschaft eine digitale Content-Marketing-Kampagne mit einem eigenen Videoformat. Die Videoserie "Frisch vom Feld" läuft während der Hauptrunde der EM vom 16. bis zum 23. Januar und wird moderiert von Sky-Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld, bekannt als "Schmiso". Sie bietet Fans des deutschen Teams interessante Neuigkeiten rund um die Mannschaft und ihre Spiele. Ausgestrahlt werden die einzelnen Folgen auf Facebook, Instagram sowie Youtube. Bereits ab dem 9. Januar begleitet Lidl die Spiele der Nationalmannschaft mit Posts und Videos auf den sozialen Netzwerken, beispielsweise mit Trailern und kurzen Zusammenfassungen. Besonderes Highlight sind Clips, die sich die Fans nahezu in Echtzeit während der DHB-Spiele in den Lidl-Instagram-Stories ansehen können. Darüber hinaus werden Anzeigen in verschiedenen Printmedien geschaltet.

Ein besonderes Erlebnis können Handball-Fans bei den Vorrundenspielen der deutschen Mannschaft in Trondheim gewinnen: Per Zufallsprinzip wählt Lidl Fans in der Arena aus, die sich das Spiel auf dem exklusiven Lidl-Fan-Sofa ganz bequem und mit bester Sicht ansehen können.

Die Spieltermine der deutschen Handball-Nationalmannschaft in der Vorrunde:

Donnerstag, 9. Januar, 18.15 Uhr: Deutschland - Niederlande Samstag, 11. Januar, 18.15 Uhr: Deutschland - Spanien Montag, 13. Januar, 18.15 Uhr: Deutschland - Lettland

Über Lidl Deutschland:

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.

