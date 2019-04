LIDL

"Blühendes Leben." in Heilbronn: Lidl ist Offizieller Partner der Bundesgartenschau Heilbronn 2019

Neckarsulm

Mit einem Blumenfeld in Unternehmensfarben und XXL-Insektenhotel präsentiert sich Lidl auf der renommierten Garten- und Stadtausstellung

Mit Schirmherr und Ehrengast Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann sowie mehr als 2.000 geladenen Gästen wurde heute die Bundesgartenschau (BUGA) in Heilbronn feierlich auf dem neu gestalteten Experimenta-Platz eröffnet. Lidl ist Offizieller Partner der BUGA, die den Besuchern bis zum 6. Oktober 2019 unter dem Motto "Blühendes Leben." erstklassiges gärtnerisches Können zusammen mit urbanem Wohnen am Neckar und ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm bietet. Erstmals in der fast 70-jährigen BUGA-Geschichte findet eine Kombination aus Garten- und Stadtausstellung statt. Mit der Bundesgartenschau wird der Samen für das neue Stadtquartier Neckarbogen gelegt. Die ersten 22 Gebäude stehen bereits und schon während der Bundesgartenschau leben dort bis zu 700 Menschen. Nach der BUGA wird weitergebaut, im Neckarbogen sollen Wohnraum für 3.500 Menschen und 1.000 Arbeitsplätze entstehen.

Mit seinem Hauptsitz direkt vor den Toren der Bundesgartenschau und über 1.800 Mitarbeitern allein in und um Heilbronn ist Lidl tief in der Region verwurzelt. Das Unternehmen präsentiert sich mit einem Blumenfeld in den Unternehmensfarben sowie einem XXL-Insektenhotel auf der Artenvielfaltsfläche des weitläufigen Areals und ist Lebensmittelpartner der SWR-Küche auf dem Holzdeck des Fruchtschuppens. Tickets für die Bundesgartenschau Heilbronn 2019 sind seit dem 15. April auch über www.lidl-reisen.de/lp/buga erhältlich.

"Als Unternehmen aus der Region ist es für Lidl selbstverständlich, einen aktiven Beitrag zur Bundesgartenschau in Heilbronn zu leisten und das attraktive Lebens- und Arbeitsumfeld in unserer Heimat mitzugestalten. Wir freuen uns, dass viele Augen auf Heilbronn gerichtet sein werden und wir uns und unser Engagement einem großen Publikum zeigen können", sagt Matthias Oppitz, Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl Deutschland.

Wildbienen- und Artenschutz auf der Bundesgartenschau

173 Tage lang ist die Bundesgartenschau die zentrale Veranstaltung in der Region und wird Millionen Besucher anziehen. Lidl nutzt das allgemeine Interesse, um die Themen Wildbienenschutz und Artenvielfalt in den Fokus zu rücken. "Als großer Anbieter von täglich frischem Obst und Gemüse ist es uns ein wichtiges Anliegen, auf das Thema aufmerksam zu machen und unseren Teil zur Erhaltung der Artenvielfalt beizutragen. Denn ohne Wildbienen und andere blütenbesuchende Insekten gäbe es 80 Prozent der Gemüse- und Obstsorten nicht", erklärt Anita Wälz, Leiterin Unternehmenskommunikation von Lidl Deutschland. In Kombination mit einem XXL-Insektenhotel entsteht auf der Artenschutzfläche des weitläufigen Ausstellungsgeländes ein Lebensraum für Wildbienen und andere blütenbesuchende Insekten. Baugleiche Nisthilfen, die vom Institut für Landschafts- und Pflanzenökologie der Universität Hohenheim geprüft und fachlich empfohlen wurden, hat Lidl seit Frühjahr 2018 an verschiedenen Logistikzentren aufgestellt und lässt sie im Rahmen eines Monitoring-Programms beobachten.

BUGA-Zwerg Karl zu Besuch bei Lidl

Während der Bundesgartenschau ist der pinkfarbene BUGA-Zwerg Karl in 1,60 Meter Größe als Botschafter der Heilbronner BUGA an verschiedenen Standorten in Heilbronn präsent. Unter anderem reist er durch sechs Heilbronner Lidl-Filialen und wird vor jeder Filiale drei bis vier Wochen lang Station machen. Aktuell steht er bis zum 3. Mai an der Filiale in der Urbanstraße 30. Ein weiterer Karl wurde individuell für das so genannte "Zwergenkabinett" auf dem weitläufigen Gelände von ausgewählten Partnern der BUGA gestaltet. Dem Nachhaltigkeitsgedanken folgend besteht der dunkelblaue, im 3D-Druck produzierte Lidl-Karl vollständig aus recycelten Einwegflaschen der Lidl-Eigenmarken "Saskia" und "Freeway" und transportiert auf kreative Weise den in der Branche einzigartigen Lidl-Wertstoffkreislauf für bepfandete PET-Einwegflaschen.

