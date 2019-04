LIDL

Voll versorgt abrocken: Lidl öffnet wieder seine legendären "Lidl Rock Stores" bei Rock am Ring und Rock im Park

Bild-Infos

Download

Neckarsulm (ots)

- 150.000 Musikfans feiern zum vierten Mal das Festivalsortiment beim Headliner Lidl - Großer Auftritt für 15 Nachwuchsbands auf den Lidl-Stages

Highlight-Act bei Rock am Ring und Rock im Park: Lidl rockt auch 2019 wieder die beiden Zwillingsfestivals mit den heiß geliebten Rock Stores. Insgesamt 150.000 Besucher brauchen am zweiten Juniwochenende nichts außer ein Festivalticket und das T-Shirt ihrer Lieblingsband. Unter dem Motto "Lidl Rock Store - Voll versorgt" liefert der Lebensmitteleinzelhändler mit über 350 Produkten allen Rockern eine gelungene Show. Zum ersten Mal werden die Fans dieses Jahr auch musikalisch von Lidl voll versorgt: 15 Nachwuchsbands heizen auf den Lidl-Stages bei den Rock Stores kräftig ein. Als Zugabe gibt es rund um die Festivalfilialen unter anderem Chillout-Areas, Grillstationen und zahlreiche weitere Aktionen.

Rundum "Voll versorgt"

Das Schinken-Käse-Croissant zum Frühstück, einen Salat vor Konzertbeginn und das Bier zur Zugabe: Lidl hat nur Hits am Start - und alles zum gewohnt günstigen Lidl-Preis. Neben Backwaren, frischem Obst und Gemüse, Grillprodukten, vegetarischen und veganen Snacks, gekühlten Getränken oder Eiswürfeln bieten die Rock Stores auch eine passende Auswahl an Kosmetik- und Sonnenschutzartikeln. Mit den Camping-Produkten wie Grills, Schlafsäcken, Zelten und Stühlen sind die Festivalgänger bestens ausgestattet. Und damit alles ohne Schleppen zum Camp kommt, fährt Lidl nach dem Erfolg im letzten Jahr wieder die beliebte Bollerwagen-Verleihaktion.

Auch außerhalb der Rock Stores geht es mit zahlreichen Aktionen in den Chillout-Areas weiter. In den jeweiligen Lounges mit Sofas und Sesseln können sich die Ring- und Park-Rocker für die nächste Runde Headbanging ausruhen, an den frei zur Verfügung stehenden Grillstationen ihre Steaks und Käsetaler brutzeln, sich an den Kaffeeautomaten Wachmacher ziehen oder von den Festival-Friseuren noch einmal frisch stylen lassen. Musikfans, die ihre Kollektion an Festivalbändchen erweitern möchten, können sich freuen: Auf dem Festivalgelände werden limitierte Lidl-Bändchen verteilt, mit deren abtrennbaren Coupons die ein oder andere Stärkung im Rock Store kostenlos ist.

15 Nachwuchsbands rocken die Lidl-Stages

Beim Einkauf den heißen Bands von morgen zujubeln? Lidl macht das möglich und bringt die Live-Musik direkt zu den Rock Stores: Auf eigenen Bühnen neben den Lidl-Festivalfilialen treten bei RaR von Donnerstag bis Samstag und bei RiP Freitag und Samstag jeweils von 11 bis 18 Uhr die Newcomer auf, die Lidl zusammen mit bigFM ab dem 18. April und Radio Energy ab dem 22. April aussucht. Auf https://www.bigfm.de/bigblog/mit-lidl-zu-rockamring und www.energy.de/deine-band-bei-rock-im-park können sich interessierte Bands für einen Auftritt auf einer der Lidl-Stages bei Rock am Ring und Rock im Park bewerben. Jeweils 15 Bands werden von Lidl und dem jeweiligen Radiosender ausgewählt und stellen sich dem Community-Voting. Die neun beliebtesten Bands bei bigFM haben die einmalige Chance, dem Rock-Store-Publikum am Ring ihr Können zu beweisen, während die sechs Gewinner bei Radio Energy die Lidl-Stage im Park rocken.

Filialen mit Superlative

Lidl führt mit fünfjähriger Festivalerfahrung die Charts an: Mit bis zu 20 Kassen sowie 8.500 Quadratmetern Geländefläche bietet Lidl echten Rock´n´Roll. Jeweils rund 150 Kollegen - davon die Hälfte Auszubildende - sorgen für den perfekten Auftritt zu folgenden Öffnungszeiten:

Rock am Ring

- Mittwoch, 5. Juni: 14-00 Uhr - Donnerstag bis Sonntag, 6. bis 9. Juni: 8-2 Uhr - Montag, 10. Juni: 8-12 Uhr

Rock im Park - 24 Stunden durchgehend geöffnet

- Öffnung: Donnerstag, 6. Juni: ab 8 Uhr - Schließung: Montag, 10. Juni: 2 Uhr

Informationen zu den Rock Stores und die Sortimentsliste: lidl.de/rockstore

Unter dem Hashtag #lidlrockstore können die Besucher und Zuhausebleiber alle Aktivitäten rund um die Rock Stores auf den Social-Media-Kanälen von Lidl verfolgen.

Über Lidl Deutschland:

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.

Pressekontakt:

Pressestelle Lidl Deutschland

07132/30 60 90 · presse@lidl.de

Original-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell