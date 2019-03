LIDL

Höhere Tierwohlstandards im Lidl-Milchsortiment

Bild-Infos

Download

Neckarsulm (ots)

- Lidl stellt in über 500 Filialen konventionelle Frischmilch komplett auf Weidemilch um - "Milbona"-Weidemilch in weiteren Regionen mit der Premiumstufe des Tierschutzlabels des Deutschen Tierschutzbundes gekennzeichnet

Lidl Deutschland hebt die Tierwohlstandards im Milchsortiment: Ab Ende Mai ersetzt das Unternehmen in über 500 Filialen im Nordwesten Deutschlands die konventionelle Frischmilch der Eigenmarke "Milbona" in den Fettstufen 1,5 und 3,5 Prozent komplett durch "Pro Weideland"-zertifizierte Weidemilch. Das Siegel garantiert, dass die Milchprodukte von Kühen stammen, die an mehr als 120 Tagen im Jahr über sechs Stunden täglich auf der Weide stehen. Neben dem Futter von Wiesen und Weiden erhalten die Kühe ausschließlich gentechnikfreies Futtermittel. Damit verzichtet Lidl in diesen Filialen zu 100 Prozent auf konventionelle Frischmilch und bietet ausschließlich Frischmilch mit Mehrwert an, die höhere Standards als branchenüblich setzt und neue Vermarktungsmöglichkeiten für Landwirte schafft. Für die Kunden entstehen trotz der Umstellung keine preislichen Nachteile beim Kauf der Weidemilch.

"Auch wenn wir schon seit einigen Jahren mit Landwirten und Molkereien intensiv daran arbeiten, das Sortiment an Milchprodukten mit Mehrwert auszubauen, ist das ausschließliche Angebot von Weide- und Bioland-Milch im Frischmilchbereich ein Novum bei Lidl Deutschland. Jede Frischmilch in den ausgewählten nordwestdeutschen Filialen stammt somit von Kühen, die sich frei bewegen können", erläutert Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland. "Auch zukünftig prüfen wir, wie wir unser Sortiment tierwohlgerechter ausrichten können - sei es mit der Ausweitung von Milch mit Mehrwert in weiteren Filialen oder durch andere Maßnahmen wie etwa die Umstellung von konventionellen Molkereiprodukten auf Weidemilch."

Ausbau des Milchangebots mit der Premiumstufe des Tierschutzlabels

Zusätzlich weitet Lidl ab April im Nordwesten Deutschlands das Angebot von Weidemilch mit der Premiumstufe des Deutschen Tierschutzbundes "Für mehr Tierschutz" aus. Ab Juni wird die Weidemilch mit dem Zwei-Sterne-Label auch in Ostdeutschland erhältlich sein. Im Norden Nordrhein-Westfalens und Umgebung ist die Weidemilch bereits seit Juli 2018 mit der Premiumstufe des Deutschen Tierschutzbundes gekennzeichnet. Die Zertifizierung mit dem Tierschutzlabel setzt voraus, dass den Kühen unter anderem ein komfortabler Fress- und Liegeplatz zur Verfügung steht sowie eine jährliche Klauenpflege durchgeführt wird. Verboten ist beispielsweise die Enthornung der Kälber ohne Betäubung.

Über Lidl Deutschland:

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesell-schaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.

Pressekontakt:

Pressestelle Lidl Deutschland

07132/30 60 90 - presse@lidl.de

Original-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell