Günstig und komfortabel reisen mit dem Lidl DB-Ticket

Neckarsulm (ots) -

- 54,90 Euro für zwei Fahrten in den Zügen des Fernverkehrs (ICE, IC/EC) innerhalb Deutschlands in der 2. Klasse - Vom 3. bis 8. Dezember 2018 in allen Lidl-Filialen und vom 5. bis 9. Dezember 2018 auf www.lidl.de/bahnticket erhältlich - Reisezeitraum 7. Januar bis 7. April 2019 (außer freitags) - Zusätzlicher 10 Euro Bahn-eCoupon, gültig für die Buchung einer weiteren Fahrt innerhalb Deutschlands im Zeitraum 8. April bis 31. August 2019

Lidl und die Deutsche Bahn bringen das Lidl DB-Ticket zurück und ermöglichen komfortables Reisen zum gewohnt günstigen Lidl-Preis: Für 54,90 Euro erhalten Lidl-Kunden mit dem Lidl DB-Ticket zwei Buchungscodes für jeweils eine einfache Fahrt in der 2. Klasse in den Zügen des Fernverkehrs (Produktklassen ICE, IC/EC) für den Reisezeitraum 7. Januar bis 7. April 2019, einlösbar über www.lidl.de/bahnticket vom 3. Dezember 2018 bis 7. April 2019. In diesem Preis ist ein zusätzlicher 10 Euro Bahn-eCoupon inbegriffen, der bei einer Online-Buchung vom 3. Dezember 2018 bis zum 31. August 2019 für den Reisezeitraum 8. April bis 31. August 2019 über www.bahn.de oder die App DB Navigator eingelöst werden kann. Das Lidl DB-Ticket wird solange der Vorrat reicht vom 3. bis 8. Dezember in allen Filialen und vom 5. bis 9. Dezember auf www.lidl.de/bahnticket angeboten.

"Unsere Kunden schätzen das hervorragende Preis-Leistungsverhältnis des Lidl DB-Tickets", erklärt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf von Lidl Deutschland. "Damit ermöglichen wir ihnen schnelles und komfortables Reisen in ganz Deutschland."

Online-Einlösung des Lidl DB-Tickets

Kunden können das Lidl DB-Ticket in der Lidl-Filiale oder auf www.lidl.de/bahnticket kaufen. Die mit dem Lidl DB-Ticket erworbenen Buchungscodes müssen vor Fahrtantritt über www.lidl.de/bahnticket in ein digitales DB-Ticket eingelöst werden, danach das Lidl DB-Online-Ticket ausdrucken und losfahren. Bei der Einlösung können sie optional den Nahverkehr für 6,90 Euro pro Fahrt hinzubuchen.

Die Lidl DB-Tickets sind erhältlich solange der Vorrat reicht, jedoch längstens bis zum 9. Dezember 2018. Mit dem Lidl DB-Ticket können die Fahrgäste vom 7. Januar bis zum 7. April 2019 - außer freitags - reisen. Einzelne Züge, in denen keine ausreichende Anzahl an Sitzplätzen zur Verfügung stehen, können von der Buchbarkeit ausgeschlossen sein. Es besteht Zugbindung. Jeder Kunde kann bis zu fünf Lidl DB-Tickets erwerben.

Kinder bis einschließlich 14 Jahren in Begleitung der Eltern oder Großeltern reisen bei diesem Angebot kostenlos mit, wenn sie bei der Buchung auf der Fahrkarte eingetragen werden. Der Übergang in die 1. Klasse ist nicht möglich. Umtausch und Erstattung sind bei diesem Angebot ausgeschlossen.

Der 10 Euro Bahn-eCoupon ist für den Reisezeitraum 8. April bis 31. August 2019 gültig und kann beim Kauf eines digitalen ICE-, IC-/EC-Tickets zum Super Spar-, Spar- oder Flexpreis im eingeloggten Bereich auf www.bahn.de oder über die App DB Navigator eingelöst werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.lidl.de/bahnticket.

Den Kunden steht bei Fragen der Live-Chat auf www.lidl.de/bahnticket sowie die Service-Hotline unter 0800 7399444 zur Verfügung.

