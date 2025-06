Chemieverbände Rheinland-Pfalz

Chemieverbände Rheinland-Pfalz: Schäfer als Vorsitzender bestätigt

Im Jubiläumsjahr wählen die Chemieverbände Rheinland-Pfalz ihren Vorstand neu. Sebastian Schäfer bleibt an der Spitze und betont Zusammenhalt in Zeiten der Transformation.

In seiner Rede zur Wiederwahl unterstrich Schäfer die enormen Herausforderungen, vor denen die Chemieunternehmen stehen: "Neben hohen Energiekosten und internationalem Wettbewerbsdruck steht besonders die Transformation zur Klimaneutralität im Fokus."

Kritisch äußerte sich Schäfer zum geplanten Landesklimaschutzgesetz in Rheinland-Pfalz: "Es bringt keine Klimavorteile, aber Standortnachteile". Die Chemieverbände setzen sich daher für realistische Klimaziele ein und bringen ihre Expertise konstruktiv in den politischen Dialog ein.

75 Jahre Innovation und Wandel

"Was 1950 mit 48 Gründungsmitgliedern begann, ist heute eine starke Gemeinschaft von 200 Unternehmen", resümierte Schäfer in seiner Rede. "Die Branche hat sich immer wieder neu erfunden und trägt so bis heute zum Wohlstand in Rheinland-Pfalz bei. Heute stehen wir vor der größten Transformation unserer Geschichte: Die Dekarbonisierung der Produktion bei gleichzeitiger Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit."

Transformation braucht Offenheit und Zusammenhalt

Schäfer unterstrich die Bedeutung einer offenen Gesellschaft: "Unsere Innovationen entstehen im freien Austausch von Ideen. Abschottung erstickt unsere Innovationskraft.

In der aktuellen Zeit der Transformation braucht es aus seiner Sicht mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Mit Blick auf die nächsten 75 Jahre erneuerte er das Versprechen der Chemieverbände: "Wir werden auch in Zukunft dafür sorgen, dass wir gemeinsam weit gehen."

Der neu gewählte Vorstand

Sebastian Schäfer (Grace Europe)

Guilhelm Hamiache Vogel (Michelin)

Dr. Thomas Merdan (Abbvie)

Dr. Michael Müller (Ursa-Chemie)

Dr. Thomas Reineke (BASF)

Dr. Christoph Riemer (Zschimmer & Schwarz)

Hans-Jörg von Rhade (Südwest Lacke)

Médard Schoenmaeckers (Boehringer Ingelheim)

Evelyn Thome (Röchling Automotive)

Dr. Robert Weber (Röhm)

