Chemieverbände Rheinland-Pfalz

Über 55.000 Euro für den Chemie-Unterricht

Ludwigshafen (ots)

Chemie-Industrie investiert in Schulen, um den experimentellen Unterricht zu verbessern.

Der Fonds der Chemischen Industrie (FCI) stärkt den Chemieunterricht an Schulen in Rheinland-Pfalz mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt 55.450 Euro. Die Summe verteilt sich auf insgesamt 41 Schulen. "Die Chemie ist der Schlüssel für eine nachhaltige und moderne Zukunft. Dazu brauchen wir gut ausgebildete Fachkräfte. Daher ermuntere ich die Schulen in Rheinland-Pfalz noch mehr unsere Unterrichtsförderung zu nutzen", erklärt Christine von Landenberg, stellvertretende Geschäftsführerin in den Chemieverbänden Rheinland-Pfalz.

Wie Schulen von der Förderung profitieren können

Allgemeinbildende Schulen in Deutschland, an denen Chemie unterrichtet wird, können Fördermittel von bis zu 5.000 Euro beantragen. Die Mittel dürfen für den Kauf von Materialien und Geräten verwendet werden, die den Unterricht anschaulicher und spannender machen. Die Beantragung ist unkompliziert und erfolgt über ein einfaches Antragsverfahren.

Der Fonds der Chemischen Industrie

Der Fonds der Chemischen Industrie ist das Förderwerk des Verbandes der Chemischen Industrie. Seit 1950 setzt er sich für die Unterstützung der Grundlagenforschung, die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und die Verbesserung des Chemieunterrichts an Schulen ein. Alle Informationen zu Anträgen und Fördermöglichkeiten finden sich online unter www.vci.de/fonds.

Original-Content von: Chemieverbände Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuell