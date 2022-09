Chemieverbände Rheinland-Pfalz

Alte Lokhalle Mainz wurde zum MINT-Zentrum

Am 28. und 29. September haben die MINT-Tage Rheinland-Pfalz stattgefunden. Über 150 Teilnehmende aus Kitas, Grundschulen und weiterführenden Schulen erlebten ein vielfältiges Programm mit Experimenten, Lernmaterialien und Fördermöglichkeiten.

Mainz. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und so gab es an beiden Tagen Workshops für einen alltags- und anwendungsnahen Unterricht mit spannenden Fragestellungen, zum Beispiel "3D-Druck in der Schule", "Wenn die Lupe digital wird!" und "Erstes Programmieren in der Grundschule". Daneben konnten sich die Pädagoginnen und Pädagogen über Berufswege in der Chemie-, Metall- und Elektroindustrie sowie MINT-Förderungen informieren.

Veranstalter sind die Arbeitgebervereinigungen PfalzMetall, vem.die arbeitgeber, die Chemieverbände Rheinland-Pfalz und die Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz. Unterstützt wird das MINT-Netzwerk von Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig.

MINT steht für Chancengleichheit und Zukunft

Angeboten werden die MINT-Tage Rheinland-Pfalz, da bei den Herausforderungen wie Klimaschutz, Ernährung und Mobilität die MINT-Bildung eine Schlüsselrolle spielt. Sie kann Chancengerechtigkeit schaffen und fördert Kompetenzen zur Problemlösung. In früher Kindheit kann die MINT-Begeisterung geweckt werden, indem Pädagogen und Pädagoginnen das große Interesse der Kinder an Alltagsphänomenen aufgreifen. Auch für Schüler und Schülerinnen der weiterführenden Schulen verliert MINT nicht an Faszination, wenn naturwissenschaftliche Phänomene entdeckt werden können.

