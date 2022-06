Chemieverbände Rheinland-Pfalz

IGS Kastellaun ausgezeichnet: Beste Ergebnisse im Wettbewerb "Leben mit Chemie"

Ludwigshafen/Kastellaun (ots)

Weil sie überzeugend "UV-Licht ins Dunkel" gebracht haben, setzten sich 200 Schüler:innen gegen landesweit 2.400 Mitbewerber:innen durch.

Kastellaun/Ludwigshafen am Rhein. Beim diesjährigen rheinland-pfälzischen Experimentalwettbewerb "Leben mit Chemie" drehte sich alles um das UV-Licht. Umgangssprachlich auch Schwarzlicht genannt, wird es in vielen Bereichen unseres Lebens verwendet: Bei Partys, in der Verkehrsüberwachung und bei Hygiene-Überprüfungen. Doch wie funktioniert das genau? Dies untersuchten 2.600 Schülerinnen und Schüler aus 100 Schulen in Rheinland-Pfalz. In verschiedenen Experimenten lernten sie die Besonderheiten einer Schwarzlichtlampe kennen, lüfteten das Geheimnis von leuchtenden Textmarkern und prüften, ob man sich mit Sonnenmilch im Schwarzlicht tarnen kann.

"Beim Wettbewerb geht es nicht nur um naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Wir wollen auch die Fantasie der jungen Menschen anregen und ihre Kreativität fördern: Nach der corona-bedingten Durststrecke ein Lichtblick, ein UV-Lichtblick. Die Ergebnisse sind auch in diesem Jahr wieder sehr spannend", erläutert Wettbewerbsleiter Peter Pörsch die Aufgabenstellungen.

Mit Top-Leistung und Engagement den Schulpreis gewonnen

Den mit 500 Euro dotierten Schulpreis der Chemieverbände konnte die IGS Kastellaun nach Hause holen. Als allererste Gesamtschule, die diesen Preis erringen konnte, überzeugte sie die unabhängige Jury mit einer hohen Qualität der zahlreichen Arbeiten. Darüber freut sich auch der Schulleiter Christian Etzkorn: "Der Wettbewerb ist eine hervorragende Ergänzung des schulischen Unterrichtes und unser Erfolg der Verdienst einer sehr guten gemeinsamen Bildungsarbeit. Besonders das Thema "UV-Licht" hat viele Schülerinnen und Schüler begeistert".

Christine von Landenberg, verantwortlich für die Bildungsförderung der Chemieverbände, freut sich über den anhaltend hohen Zuspruch: "Solche Wettbewerbe können die Keimzelle für neue Ideen und Erfindungen sein. Und diese brauchen wir, um aktuelle und zukünftige Herausforderungen meistern zu können."

Original-Content von: Chemieverbände Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuell