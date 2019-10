Kaspersky Labs GmbH

Secur'IT Cup 2019: Wettbewerb für die Cybersicherheitsprofis von morgen

Kaspersky ruft in diesem Jahr wieder junge Talente dazu auf, am Secur'IT Cup 2019- ein Wettbewerb für Studierende, die an innovativen Cybersicherheits-Projekten arbeiten wollen - teilzunehmen. Die Zukunftsaussichten in diesem Tätigkeitsbereich sind ausgezeichnet und bieten spannende Karriereperspektiven.

In der heutigen Zeit sind nahezu alle modernen Entwicklungen technologiebasiert. Ältere, etablierte Industrien verändern sich rasant, neue gewinnen an Dynamik. Ein Nachteil der Abhängigkeit von fortschrittlichen und innovativen Technologien ist, dass sie anfällig für Cyberbedrohungen sind. Je mehr Lösungen entwickelt werden, desto höher ist die Nachfrage nach der nächsten Generation unterstützender Cybersicherheitslösungen.

Daher fördert Kaspersky Bildungsinitiativen, die junge Menschen für den Einstieg in die Cybersicherheitsbranche begeistern sollen. Der Secur'IT Cup'19 gibt jungen Cybersicherheits-Enthusiasten die Möglichkeit, die Herausforderungen der wichtigsten Zukunftsbranchen zu lösen:

- Finanzen - Schutz von Nutzern und Institutionen der Finanzindustrie durch die Verbesserung von Mechanismen zur Erkennung von Online-Betrugsfällen. - Automotive - Verbesserung der Sicherheit von Smart-Car-Nutzern, indem Angriffe auf das Controller Area Network, GPS und andere sensible Datenverluste für bemannte und unbemannte Fahrzeuge verhindert werden. - Machine Learning - Entwicklung neuer Methoden zur Verbesserung der Cybersicherheitstechnologien im Bereich des maschinellen Lernens, um durch Cyberangriffe verursachte Schäden zu reduzieren.

Interessenten können sich bis zum 25. Oktober 2019 anmelden, indem sie eine Beschreibung ihres Projekts oder Forschungsvorhabens sowie eine Projektpräsentation oder einen Prototyp einreichen. Die Teilnehmer können sich einzeln oder im Team anmelden.

Alle Finalisten werden vom 4. bis 5. Dezember nach Lissabon reisen, um die Abschlussveranstaltung des Kaspersky.Academy-Partners Summit zu besuchen, auf dem der Gewinner bekannt gegeben und mit 10.000 US-Dollar ausgezeichnet wird. Der Zweitplatzierte nimmt an der Cybersicherheitsveranstaltung Kaspersky Security Analysts' Summit 2020 teil. Der Drittplatzierte gewinnt eine Reise zu einer lokalen Cybersicherheitskonferenz.

Weitere Informationen unter https://secureitcup.kaspersky.com/

