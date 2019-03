Kaspersky Labs GmbH

Eugene Kaspersky zu Besuch bei Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim

Sponsor of the Day: Kaspersky Lab feierte zusammen mit Eintracht Frankfurt den Fußballgipfel

Fotogewinnspiel für Fans gestartet

Eugene Kaspersky, CEO von Kaspersky Lab, hatte sichtlich Spaß beim Besuch des Bundesligaspiels Eintracht Frankfurt gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Als "Sponsor of the Day" begrüßten der Guru der IT-Sicherheitsszene und Kaspersky-Europachefin Ilijana Vavan gemeinsam mit Axel Hellmann, Vorstandsmitglied bei Eintracht Frankfurt, am 2. März die Fans zum mit großer Spannung erwarteten Hessen-Baden-Derby sowie zum Vortrag "From Cybersecurity to Cyber-Immunity". Gemäß des Spielergebnis - 3 zu 2 für Eintracht Frankfurt - war die Laune der Teilnehmer bestens. Bildmaterial zu diesem spektakulären Tag findet sich unter https://kas.pr/eintracht

Eugene Kaspersky machte im Vorfeld des Spiels die Gemeinsamkeiten von Fußball und Sicherheit deutlich: Strategien für IT-Sicherheit, egal ob für Privatnutzer oder Unternehmen, müssen - wie im Fußball - ständig überprüft und möglicherweise neu ausgerichtet werden. Während Fußballtrainer im Spiel von Vierer- auf Dreierkette umstellen, gilt es im Bereich IT-Sicherheit vermehrt darum, Unternehmen und Organisationen gegen Cyberangriffe zu immunisieren - gemäß dem Titel des von Eugene gehaltenen Vortrags "From Cybersecurity to Cyber-Immunity".

Gewinnspiel: Hauptgewinn sind 2 x 2 Meet & Greets mit einem Eintracht-Spieler

Bis zum 17. März läuft der Fotowettbewerb von Kaspersky Lab, bei dem es unter anderem 2 x 2 Meet & Greets, Eintracht-Tickets und Lizenzen für Kaspersky Total Security Special Edition zu gewinnen gibt [1]. Fans können mit einem Foto wie folgt teilnehmen:

Facebook: Foto unter dem Gewinnspiel-Post auf der Facebook-Seite von Kaspersky Lab [2] hochladen und einen Freund beziehungsweise eine Freundin verlinken.

Instagram: Foto auf dem eigenen Instagram-Account hochladen und einen Freund oder eine Freundin darauf markieren. Des Weiteren muss der Kaspersky-Instagram-Account @kasperskylabde markiert und der Hashtag #kasperskysge verwendet werden. Der Beitrag muss öffentlich und für alle sichtbar sein, damit er gefunden wird.

Kaspersky Lab ist seit Beginn der Bundesligasaison 2018/2019 Premium-Partner von Eintracht Frankfurt [3] Neben klassischen Sponsoring-Aktivitäten rund um die Spiele der Adler, unterstützt der IT-Sicherheitsspezialist die Digitalisierungsoffensive der Eintracht aus Perspektive der IT-Sicherheit mit der eigenen Expertise.

Mehr Informationen zur Partnerschaft von Kaspersky Lab und Eintracht Frankfurt findet sich unter https://www.kaspersky.de/about/press-releases/2018_eintracht

