Private Krankenversicherung auch 2025 mit stabilem Wachstum

Die PKV hat im vergangenen Jahr wieder einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung der medizinischen und pflegerischen Versorgung geleistet. Die Versicherungsleistungen stiegen um 7,1 Prozent auf insgesamt 42,1 Milliarden Euro. Wie die Gesetzlichen Krankenkassen verzeichnet die PKV seit einigen Jahren einen starken Kostenschub. In der Krankenversicherung wuchsen die Ausgaben um 6,9 Prozent auf 39,0 Milliarden Euro. In der Pflegeversicherung fiel der Ausgabenanstieg mit 10,5 Prozent auf insgesamt 3,0 Milliarden Euro noch höher aus.

Stabiles Wachstum im Voll- und Zusatzgeschäft

Der positive Trend im Neukundengeschäft setzt sich weiter fort. Die Zahl der PKV-Vollversicherten stieg 2025 leicht auf 8,79 Millionen (plus 0,5 Prozent). In der Zusatzversicherung wuchs die Zahl der Verträge um 2,2 Prozent auf 31,98 Millionen. Immer mehr Versicherte setzen auf zusätzliche private Vorsorge, um den GKV-Versicherungsschutz aufzustocken.

Dazu erklärt der Vorsitzende des PKV-Verbands, Thomas Brahm: "Die kontinuierlich wachsenden Versichertenzahlen zeigen: In turbulenten Zeiten wie diesen setzen die Menschen auf die Stabilität und Zukunftssicherheit der PKV. Das ist ein starkes Signal an die Politik, den Willen der Versicherten zu respektieren und ihnen mehr Wahlfreiheit zu geben. Der Zugang zur PKV darf nicht erschwert, sondern muss erleichtert werden.

Der Wechsel hunderttausender Versicherter zwischen den beiden Systemen ist eine wichtige Antriebskraft für den Qualitätswettbewerb. Dieser Wettbewerb fordert GKV und PKV gleichermaßen, stetig besser zu werden, um die Versicherten zu überzeugen. Das stärkt insgesamt die Qualität und Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens."

Demografie-Vorsorge der PKV wächst nachhaltig

Die Alterungsrückstellungen stiegen 2025 auf 355,4 Milliarden Euro (plus 3,8 Prozent). "Dieses zweckgebundene Kapital ist unsere Demografie-Vorsorge. Die Unternehmen legen das Geld der Versicherten sorgfältig und mit langfristigen Anlagehorizont am Kapitalmarkt an. Mit diesen Rücklagen können wir die Krankheitskosten und Pflegeleistungen für unsere Versicherten selbst tragen - ohne Zuschüsse auf Kosten künftiger Beitrags- und Steuerzahler. Anders ausgedrückt: Jeder zusätzliche Privatversicherte verringert das Problem des demografischen Wandels", unterstreicht Brahm. "Die Finanzierung erfolgt generationengerecht, ohne die junge Generation zu belasten. So gewährleistet die PKV einen starken, langfristig robusten Finanzierungsbeitrag für das Gesundheits- und Pflegesystem."

Auswirkungen der starken Kostensteigerungen

Die Beitragseinnahmen in der Kranken- und Pflegeversicherung erhöhten sich 2025 um 7,3 Prozent auf 54,4 Milliarden Euro. Davon entfielen 48,21 Milliarden Euro (plus 8,2 Prozent) auf die Krankenversicherung. Bei den Beitragseinnahmen der Privaten Pflegepflichtversicherung gab es im Vergleich zum Vorjahr mit 6,3 Milliarden Euro ein kleines Plus von 0,9 Prozent.

