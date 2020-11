Etat-Gewinn - TERRITORY versichert sich mit der AUDI BKK

TERRITORY

Die Krankenkasse Audi BKK erneuert ihren Online-Auftritt und holt dafür TERRITORY an Bord: Ab sofort betreut die Agentur für Markeninhalte die Web-Präsenz der einzigen offenen Betriebskrankenkasse einer Premium-Marke - angefangen bei Hosting und Programmierung über Kreation und Design bis hin zu Suchmaschinenoptimierung und flankierendem E-Mail-Marketing. Den Etat hatte die Audi BKK turnusmäßig ausgeschrieben mit dem Ziel, ihren Online-Auftritt www.audibkk.de zur zentralen Plattform für alle Leistungen und Services der Krankenkasse auszubauen.

Höchste Priorität bei der Weiterentwicklung haben eine optimale Sichtbarkeit bzw. Auffindbarkeit in den Suchmaschinen sowie eine bestmögliche Kontaktmöglichkeit. Ein Fokus liegt hier insbesondere auf der Sicherstellung der Barrierefreiheit nach den gesetzlichen Vorgaben des Behinderungsgleichstellungsgesetzes. Zudem sollen die Themen von Website sowie E-Magazin verzahnt werden - mit dem Ziel, Nutzwert-Content und die einzelnen Leistungen der Audi BKK stärker zu bündeln.

Die Krankenkasse mit Hauptsitz in Ingolstadt wird ihren Auftritt stringent an die Bedürfnisse ihrer Kunden anpassen und die Vorteile einer Mitgliedschaft bei der Audi BKK sowie ihre Mehrwerte zielgruppengerecht stärker in den Fokus stellen. Insgesamt vertrauen ihr derzeit über 722.000 Versicherte.

"Mit TERRITORY haben wir für die Audi BKK einen starken strategischen Partner, der das richtige Verständnis für unsere Zielgruppen und deren Bedürfnisse mitbringt. Der von der Agentur entwickelte neue Auftritt ist eine tolle Visitenkarte und unterstreicht unseren eigenen Anspruch", so Robert Felder, Leiter Marketing bei Audi BKK.

"In den digitalen Kanälen liegt die Zukunft der Kundenbindung und -gewinnung der Audi BKK. Der Internetauftritt www.audibkk.de wird die zentrale Anlaufstelle für Content und Services, eingebettet in das Marketing-Ecosystem. Wir freuen uns, mit der Audi BKK den Weg der Vernetzung gemeinsam zu gehen", so Stefan Postler, Geschäftsführer bei TERRITORY in Gütersloh.

Über TERRITORY

TERRITORY ist das Kommunikationsunternehmen, das Agenturleistungen und digitale Produkte unter einem Dach vereint. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Employer-Branding-Berater, PR und Live-Kommunikationsexperte und Betreiber eigener digitaler Plattformen arbeiten wir mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen.

