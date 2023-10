WHU - Otto Beisheim School of Management

Großer Bedarf an "Analytics Translators" in deutscher Industrie

Vallendar (ots)

Datenanalysten und Experten für Künstliche Intelligenz sind eine knappe Ressource in Deutschland. Noch dringender aber brauchen die Unternehmen Spezialisten, die als Führungskräfte an der Schnittstelle zwischen den Datenanalysten und der Unternehmensführung agieren. Die WHU - Otto Beisheim School of Management hat ein neues Master-Programm aufgesetzt, das solche "Analytics Translators" ausbildet.

"Unsere Partner aus der Wirtschaft sagen uns, dass sie händeringend Führungskräfte suchen, die einerseits eine hohe betriebswirtschaftliche Kompetenz haben und Menschen führen können, andererseits aber auch die Algorithmen verstehen und mit den Spezialisten über Datenanalyse und Künstliche Intelligenz auf Augenhöhe sprechen können", berichtet Prof. Dr. Arne Strauss, der akademische Leiter des neuen Masters in Business Analytics der WHU - Otto Beisheim School of Management. "Denn oft scheitern analytische Projekte schon an mangelnden Kommunikationsfähigkeiten bei der Anbahnung, Umsetzung oder der Implementierung der Resultate." Dr. Peter Breuer, Senior Partner bei McKinsey & Company teilt diese Ansicht: "Nicht umsonst hat McKinsey schon vor 10 Jahren ein internes Ausbildungsprogramm für solche 'Analytics Translators' aufgesetzt. Der Bedarf im Markt ist enorm - aus meiner Sicht noch größer als bei den reinen Datenspezialisten."

Als eine der besten Business Schools in Deutschland und Europa sieht die WHU ihre Kernkompetenz in der Ausbildung verantwortungsvoller Top-Manager und Unternehmer mit starken Leadership-Skills und hoher Kommunikationsfähigkeit. Im neuen Master in Business Analytics sollen die Studierenden zusätzlich Expertise in betriebswirtschaftlichen und mathematischen Modellen zur Prognose, Optimierung und Visualisierung erwerben. "Der Fokus liegt dabei weniger auf einem tiefgehenden mathematischen Verständnis der jeweiligen Methoden, sondern auf dem erfolgreichen Zusammenführen von betriebswirtschaftlichen Problemen und passenden analytischen Lösungsansätzen, dem Management der resultierenden analytischen Projekte und der Rückkopplung der Resultate mit der Praxis", erläutert Professor Strauss.

