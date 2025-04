Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

Neue Auszeichnung für junge Journalist*innen: Schlütersche Mediengruppe ruft eigenen Fachmedienpreis ins Leben

Der "Schlütersche Fachjournalist*innen-Preis" ehrt herausragende Leistungen junger Nachwuchskräfte. Die Auszeichnung findet im Rahmen der Stipendienvergabe der renommierten Sir-Greene-Stiftung zur Förderung des jungen Journalismus' statt

Gemeinsam für den Journalismus von Morgen: Die Schlütersche Mediengruppe wird Partnerin der Sir-Greene-Stiftung und initiiert in diesem Zuge einen eigenen Fachmedienpreis zur Förderung junger Talente. Der "Schlütersche Fachjournalist*innen-Preis" richtet sich an alle Nachwuchskräfte, die im Bereich der Fachmedien tätig sind, und ist mit 2.000 Euro dotiert.

Ingo Mahl, CEO der Schlüterschen Mediengruppe: "Der 'Schlütersche Fachjournalist*innen-Preis' ist Ausdruck unseres Engagements für die Zukunft des Journalismus'. Die nächste Generation von Medienmacher*innen zu unterstützen und zu fördern - das ist auch unser Anspruch in unseren eigenen Redaktionen. Durch diesen Preis möchten wir die Vielfalt und Kreativität im Journalismus stärken und dazu beitragen, dass junge Talente die Anerkennung erhalten, die sie verdienen, wenn sie etwas Herausragendes geleistet haben. Wir sind gespannt auf die Einreichungen und darauf, die frischen Perspektiven und kreativen Ansätze der Fachjournalist*innen von Morgen zu entdecken - und zu honorieren."

Marco Weiß, Editorial Director der Schlüterschen Mediengruppe und Mitglied der Jury für den "Schlütersche Fachjournalist*innen-Preis": "Als großer Fachmedienverlag wissen wir aus eigener Erfahrung, was Fachjournalist*innen jeden Tag leisten. Sie müssen absolute Expert*innen auf ihrem Gebiet sein, weil die Inhalte oft tiefgreifend analytisch und auf ganz bestimmte Branchen und Zielgruppen spezialisiert sind. Außerdem gilt es, Technologien kompetent einzusetzen sowie Darstellungsformen und Publikationswege ständig weiterzuentwickeln. Unser Preis soll junge Talente ermutigen, innovative Ideen zu entwickeln und sich damit zu bewerben."

Die Sir-Greene-Stiftung fördert bereits seit 2001 den journalistischen Nachwuchs und zeichnet Medienschaffende unter 35 Jahren aus. Die Stiftung vergibt jährlich dotierte Stipendien in drei verschiedenen Kategorien.

Dr. Sabine Wilp, Vorsitzende der Sir-Greene-Stiftung: "Ein Stipendium ebnet den Weg in eine journalistische Laufbahn, bietet ein Netzwerk an Unterstützung und öffnet Türen für den medialen Nachwuchs. Wir freuen uns daher sehr, dass wir die Schlütersche Mediengruppe als Partnerin für die Sir-Greene-Stiftung gewinnen konnten. Mit der Auslobung des 'Schlüterschen Fachjournalist*innen-Preises' wird dem Portfolio der Stipendien eine neue, spannende Facette hinzugefügt: der Fachmedienjournalismus. Denn uns ist es wichtig, Medienschaffenden aller Branchen eine Bühne zu bieten - vor allem, wenn sie in ihren Nischen exzellente Leistungen erbringen."

Die Ausschreibung und die Bewerbungsphase für die Stipendien der Sir-Greene-Stiftung sowie den "Schlütersche Fachjournalist*innen-Preis" werden Mitte Mai 2025 starten. Bewerben können sich alle jungen Talente unter 35 Jahren.

Die Einreichung für den "Schlütersche Fachjournalist*innen-Preis" muss ein fertiger, in sich abgeschlossener Beitrag oder Behandlung eines Themas sein, keine Recherche. Eine moderne, multimediale Aufbereitung für online oder online & print ist wünschenswert.

Die feierliche Verleihung des Preises sowie der Stipendien findet am 28. Oktober 2025 bei der Schlüterschen Mediengruppe am Hauptstandort in Hannover statt.

Über die Schlütersche Fachmedien GmbH

Die Schlütersche Fachmedien GmbH ist ein Tochterunternehmen der Schlüterschen Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG und bildet zusammen mit weiteren Unternehmen die Schlütersche Mediengruppe. Die Schlütersche wurde 1747 gegründet. Mit ihren Fachmedien bietet die Schlütersche ein breitgefächertes und praxisorientiertes Portfolio an Fachzeitschriften, Branchenportalen, Fachbüchern, Events und eLearning-Angeboten in den Segmenten Industrie, Handwerk, Bau, Kfz/Mobilität und Tiergesundheit an. Ergänzt wird das Portfolio durch die Ratgeberliteratur des Humboldt-Buchverlags. Weitere Geschäftsfelder der Schlüterschen sind kommunale Wirtschaftsmedien und Ausbildungsratgeber.

Daneben unterstützt die Schlütersche Unternehmen und Entscheider:innen durch die Bereitstellung wichtiger Branchen- und Fachinformationen sowie Marketing- und Kommunikationslösungen bei der Unternehmensführung.

Durch die Verbindung von Fach- und Branchenexpertise mit einer Vielzahl von Medien- und Kommunikationsdienstleistungen ermöglicht die Schlütersche ihren Zielgruppen stets maßgeschneiderte Lösungen. Weitere Informationen unter schluetersche.de.

Über die Sir-Greene-Stiftung

Die Sir-Hugh-Carleton-Greene-Stiftung des Presse Club Hannover wurde 2001 mit einem Stiftungskapital von 30.000 DM gegründet. Durch Zustiftungen beträgt das Grundstockvermögen der Stiftung inzwischen mehr als 145.000 Euro. Die Arbeit der Stiftung wird aus den Erträgen des Kapitals sowie durch Spenden und Zustiftungen finanziert. Das Kapital bleibt unangetastet. Seit 2002 vergibt die Stiftung jährlich drei bis vier Medienstipendien für junge Journalist*innen in Höhe von 10.000 bis 15.000 Euro. Bisher haben mehr als 70 Personen ein Stipendium erhalten. Dem Kuratorium gehören an: Dr. Helge Fuhst, Prof. Dr. Thomas Hestermann, Klaus-Michael Machens, Lutz Marmor, Prof. Dr. Christian Pfeiffer, Heiko Randermann, Valentin Schmidt (Vorsitzender des Kuratoriums), Carmen Thomas. Weitere Informationen unter sir-greene-stiftung.de.

