Debeka Versicherungsgruppe

Debeka erweitert Gesundheitsdienstleistungen für Krebs-Patienten

Bild-Infos

Download

Koblenz (ots)

Die Debeka geht ihren Weg hin zu einem umfassenden Gesundheitsdienstleister weiter. Deutschlands größte private Krankenversicherung bietet mit ihrer neuen Themenwelt "BleibStark bei Krebs!" für ihre Versicherten Gesundheitsangebote von der Vorsorge bis zur Nachsorge an. Diese können individuell zusammengestellt werden. Eine sogenannte Lotsen-Hotline hilft beim Zurechtfinden in der neuen Themenwelt, zeigt passende Angebote auf und gibt Betroffenen Tipps und Hinweise beim Vor- und Nachbereiten von Arztbesuchen.

"Mit unserer neuen Themenwelt 'BleibStark bei Krebs!' wollen wir unseren Service für die Debeka-Mitglieder noch weiter verbessern. Es ist uns wichtig, nicht nur Gesundheitsleistungen zu erstatten, sondern auch gezielt bei (Krebs-)Erkrankungen zu helfen und damit ein umfassender Gesundheitsdienstleiser für unsere Mitglieder zu sein", sagt Annabritta Biederbick, Vorstandsmitglied der Debeka.

In der neuen Themenwelt gibt es Angebote für alle Krebsdiagnosen, einschließlich spezieller Apps für Prostata- und Brustkrebs, Apps für allgemeine Krebserkrankungen sowie die Organisation von Krankenfahrten und eine onkologische Trainings- und Bewegungstherapie. Auch eine psychoonkologische Unterstützung per Telefon ist möglich. Angehörige, die bei der Debeka versichert sind, können Hilfe in Form von telefonischen Coachinggesprächen bei psychischen Belastungen sowie Online-Kurse bei Stress und Depression in Anspruch nehmen.

Alle weiteren Informationen zu den Angeboten und Voraussetzungen auf www.debeka.de/krebs

Original-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell