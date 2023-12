Debeka Versicherungsgruppe

Debeka-Vorstand Ralf Degenhart feiert 25-jähriges Dienstjubiläum

Ralf Degenhart, Mitglied der Vorstände der Debeka-Versicherungsgruppe, begeht am 1. Januar 2024 sein 25-jähriges Dienstjubiläum. Der gebürtige Cochemer gehört seit 2018 dem Vorstand der Debeka-Versicherungsgruppe an. Beim größten privaten Krankenversicherer und der fünftgrößten Versicherungsgruppe in Deutschland ist er verantwortlich für die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen, Anlagemanagement, Zentrale Dienste und IT- und Arbeitssicherheit. Die Debeka ist mit Kapitalanlagen von fast 115 Milliarden Euro einer der größten institutionellen Anleger in Deutschland.

Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann und seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre begann Degenhart seine Debeka-Karriere 1999 zunächst bei der Debeka Bausparkasse, bevor er 2012 als Leiter der Hauptabteilung Finanzen in die Debeka-Versicherungsgruppe wechselte.

Degenhart ist Mitglied im Ausschuss "Kapitalanlagen" des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft und im Ausschuss "Kaitalanlagen, Rechnungslegung und Steuern" des Verbands der Privaten Krankenversicherung.

