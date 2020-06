PlasticsEurope Deutschland e.V.

Dr. Markus Steilemann neuer Präsident von PlasticsEurope

Frankfurt am Main / Brüssel (ots)

Dr. Markus Steilemann, Vorstandsvorsitzender der Covestro AG, ist mit sofortiger Wirkung zum Präsidenten von PlasticsEurope, dem paneuropäischen Verband der Kunststofferzeuger, ernannt worden. Er tritt die Nachfolge von Javier Constante an, der unlängst Präsident von Dow Lateinamerika wurde. In seiner neuen Rolle wird Dr. Markus Steilemann die gemeinsame Vision von Verband und Mitgliedsunternehmen für mehr Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in der Branche vorantreiben.

Dr. Steilemann lobte seinen Vorgänger für dessen führende Rolle bei der Einsetzung einer neuen Verbandsstruktur, mit der das Erreichen der in der freiwilligen Selbstverpflichtung gesteckten Ziele in puncto Kreislauffähigkeit beschleunigt würde. Auch würdigte er den leidenschaftlichen Einsatz Constantes' für das Programm Null-Pelletverlust in der Umwelt.

Javier Constante wiederum freute sich, dass Dr. Markus Steilemann für diese wichtige Führungsrolle ernannt wurde. Insbesondere in diesen herausfordernden Zeiten brauche die Industrie eine visionäre und zupackende Führungsperson, um eine wirklich nachhaltige Zukunft zu gestalten, so Constante, der glaube, dass PlasticsEurope mit Dr. Steilemann gut aufgestellt sei, um die Branche in die Kreislauffähigkeit zu führen.

Dr. Markus Steilemann, der neue Präsident von PlasticsEurope, hierzu: "Vor dem Hintergrund der aktuellen globalen Herausforderungen ist es von besonderer Bedeutung, dass die Kunststoffindustrie eine wirklich nachhaltige Zukunft gestaltet und die Kreislaufwirtschaft zum neuen weltweiten Leitprinzip erhebt. Die Nutzung von Altmaterialien und Abfällen als Ressourcen für Neuprodukte und die Verbesserung der Kreislauffähigkeit von Kunststoffen über alle Anwendungen hinweg stärken auch die Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöpfung unserer Industrie. Die Kunststofferzeuger haben diesen Weg der Transformation bereits eingeschlagen. Ich freue mich außerordentlich auf die Zusammenarbeit mit allen Akteuren der Kreislaufwirtschaft, um diesen Übergang gemeinsam zu meistern."

Zur Person

Dr. Markus Steilemann ist seit Juni 2018 Vorstandsvorsitzender von Covestro. Er begann seine Laufbahn 1999 bei der Bayer Gruppe und bekleidete seit 2008 verschiedene Führungspositionen im Geschäftsbereich Polycarbonates bei Bayer MaterialScience, der Vorgängergesellschaft von Covestro. Von 2013 bis 2015 leitete Dr. Steilemann die globale Zentrale der Business Unit mit Sitz in China. 2015 wechselte er in den Vorstand von Covestro in Deutschland und war für das Ressort Innovation verantwortlich. Zusätzlich zu dieser Rolle wurde er im darauffolgenden Jahr Leiter des Geschäftsbereichs Polyurethane. 2017 wurde er Chief Commercial Officer und übernahm die drei Geschäftsbereiche Innovation, Marketing und Vertrieb. Dr. Steilemann wurde 1970 in Deutschland geboren und promovierte in Chemie an der RWTH Aachen.

