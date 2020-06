Kunststofferzeugerverband veröffentlicht Geschäftsbericht für 2019

PlasticsEurope Deutschland e.V.

Geschlossene Grenzen, eingeschränkte Handels- und Reisetätigkeit, Druck auf Lieferketten und Märkte: Die Covid-19-Pandemie stellt Branchen und Industriezweige vor besondere Herausforderungen - so auch die kunststofferzeugenden Unternehmen in Deutschland. Um zu verstehen, wie gut die Branche der Pandemie-Situation trotzt, hilft ein Blick in das Jahr 2019 und auf die Ausgangslage vor Corona.

Der neue Geschäftsbericht von PlasticsEurope Deutschland unternimmt nun genau das: Welche Themen bestimmten die Arbeit des Verbands im vergangenen Jahr? Mit welchen Herausforderungen, Aufgaben und Chancen setzte sich die Branche 2019 auseinander? Und war das zurückliegende Jahr eher eine Phase der Unsicherheit oder Aufbruchsstimmung?

Gewohnt kompakt und pointiert informiert der Geschäftsbericht 2019 über wichtige Zahlen und Fakten rund um die Kunststoffindustrie sowie die vielfältigen Aufgaben des Kunststofferzeugerverbands im Zusammenspiel mit Politik, Wissenschaft, Gesellschaft, Sport und Jugend. Für die Publikation gilt in diesen Zeiten dabei das prägende Wort vom früheren Bundeskanzler Helmut Kohl: Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten.

Der Geschäftsbericht des Kunststofferzeugerverbands steht zum Download und Durchklicken auf der Verbandswebseite bereit.

