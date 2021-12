Haema Blutspendedienst

Haema Weihnachtsaktion: kleine Päckchen, große Freude

Weihnachtsgeschenke für das SOS-Kinderdorf Zwickau

Kindern Freude schenken

Leipzig (ots)

Corona hat immer noch das ganze Land im Griff. Viele Aktivitäten und Veranstaltungen können nicht stattfinden. So gelten auch für die Kinder im SOS-Kinderdorf Zwickau Einschränkungen, die ein lockeres und normales Leben beeinträchtigen. Umso wichtiger ist es, ihnen in der Weihnachtszeit eine Freude zu machen.

Pünktlich um 10.30 Uhr fährt der Haema-Transporter in der Rottmannsdorfer Straße in Zwickau vor. An Bord: 70 Weihnachtsgeschenke für die Kinder des SOS-Kinderdorfes und ein Geschenkkorb für die Betreuerinnen und Betreuer.

Die Haema AG hatte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgerufen sich an der Aktion zu beteiligen. "Haema als größter privater Blut- und Plasmaspendedienst in Deutschland, erhält von den Spenderinnen und Spendern Blut und Blutplasma, mit dem wir Erkrankten und Unfallopfern helfen können. Wir wollen, wie in jedem Jahr, den Gemeinden in denen Haema tätig ist, etwas zurückgeben - diesmal dem SOS-Kinderdorf in Zwickau," sagt Britta Diebel, Mit-Initiatorin der Aktion.

So entstand die Idee, die Beschäftigten bei Haema für eine gemeinsamen Aktion zu gewinnen. Der Kontakt zu Heico Engelhardt, Leiter des SOS-Kinderdorfes Zwickau, war schnell geschaffen. Die Kinder erstellten eine Wunschliste: von Naschereien und Büchern über Spiele, Puppen, Make-up und Bausteine bis hin zu Badetüchern. Aus dieser Liste konnten die Haema-Beschäftigten ihr Geschenk aussuchen. Innerhalb von nur zwei Tagen hatte jeder Kinderwunsch einen "Paten" gefunden.

Heico Engelhardt freut sich, die liebevoll verpackten Weihnachtspakete in Empfang nehmen zu können: "Für unsere Kinder hat Weihnachten eine besondere Bedeutung. Es geht nicht nur um Geschenke, sondern auch um Gemeinschaftssinn und Zusammengehörigkeitsgefühl. Im Namen der Kinder unserer Einrichtung möchte ich mich ganz herzlich bei den Haema-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern für ihr persönliches Engagement bedanken."

Diebel ergänzt: "Diese Aktion ist persönlicher als eine Geldspende - man weiß, wo das Geschenk hingeht und wer es bekommt."

Die Haema-Beschäftigten engagieren sich für eine Vielzahl an weiteren, lokal Projekten. Hierzu gehört beispielsweise die Stiftung Löwenkinder in Frankfurt/Oder, die Treberhilfe Dresden, die Regensburger Herzen, der Verein Tausend Taten in Jena und der Reit- und Therapiestall Freiberg.

