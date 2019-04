Neue METRO Welt in bundesweit vier Großmärkten: METRO Deutschland treibt strategischen Wandel voran

Metro Deutschland GmbH

Vier weitere METRO Großmärkte in Berlin, Frankfurt am Main, Karlsruhe und Koblenz auf neues Marktformat umgestellt

- Bedürfnisse und Wünsche der Gastronomie-Kunden rücken weiter in den Fokus - METRO stärkt Abholgeschäft, baut die FSD-Belieferung aus, vernetzt Kundenmanagement und setzt auf digitale Services - Neue App für verbesserten Kundenservice: METRO Companion - Als Partner des Guide MICHELIN übergibt METRO die begehrten Plaketten an ausgezeichnete Spitzenrestaurants in Deutschland

Das Großhandelsunternehmen METRO Deutschland stellt seinen Kunden und der Öffentlichkeit gleich vier neu gestaltete Großmärkte vor: Berlin-Berolina (in Berlin-Spandau), Frankfurt-Rödelheim, Karlsruhe und Koblenz. Mit den vier umgebauten Märkten treibt METRO Deutschland seinen strategischen Wandel mit großen Schritten voran - vom rein stationären Handel zum modernen Multichannel-Großhändler. "Jeder modernisierte Markt ist ein Meilenstein, der uns näher an unser Ziel bringt: Als Marktplatz der Gastronomie wollen wir unsere Kunden auf allen Kanälen mit den besten Sortimenten und Services unterstützen", sagt Thomas Storck, CEO METRO Deutschland. Auf dem Weg in die Zukunft setzt METRO Deutschland auf vier strategische Säulen: Das Großhandelsunternehmen modernisiert seine Großmärkte und forciert zugleich den Ausbau und die weitere Professionalisierung seines Belieferungsservice. Zudem vernetzt es sein Kundenmanagement über alle Vertriebskanäle hinweg und entwickelt digitale Innovationen, um den Kunden kanalübergreifend ein optimales Einkaufserlebnis zu bieten - rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. "Mit unseren innovativen Angeboten verschaffen wir Gastronomen Freiräume, damit sie sich ums Wesentliche kümmern können: ihren Betrieb und ihre Gäste", sagt Thomas Storck. "Der Erfolg unserer Kunden ist unser Business."

Immer im Fokus: Die Wünsche der Gastronomie

Die Großmärkte bleiben weiterhin ein zentrales Standbein von METRO Deutschland und werden umfassend modernisiert. Die Märkte Berlin-Berolina, Karlsruhe, Koblenz und Frankfurt-Rödelheim überzeugen durch zahlreiche Neuerungen - so wurden etwa die Laufwege optimiert, die Sortimente noch stärker auf den Gastro-Bedarf zugeschnitten und die Frischebereiche erweitert. Dadurch entsteht mit eigenen Eingängen und Kassen für Gastronomie-Kunden sozusagen ein METRO GASTRO Marktformat im bestehenden Großmarkt. Neu sind auch die "Erlesenen Welten", eine Vielfalt an Premium-Produkten in Spitzenqualität - von exklusiven Kaffee- und Teesorten über edle Schokoladen bis hin zu hochwertigen Ölen und exotischen Gewürzen. Darüber hinaus finden sich auf speziellen Flächen Trendprodukte und Innovationen, die den Kunden Inspiration für das eigene Geschäft bieten. Auch das Angebot an Gastro-Convenience-Artikeln wird ausgebaut. "Wir helfen unseren Profikunden, Zeit und Kosten zu sparen - mit einem breiten Spektrum an frischen und vorverarbeiteten Artikeln", sagt Thomas Storck. Einer der wichtigsten Eckpfeiler des neuen Marktkonzepts: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den vier Standorten wurden im Vorfeld der Modernisierungsmaßnahmen intensiv weiterqualifiziert, um die Perspektive von Gastronomen nachzuvollziehen und so bestmögliche Beratung zu bieten.

Erfolgsmodell geht in Serie

"Unser neues Marktkonzept ist eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte", sagt Thomas Storck. Die Neuausrichtung des Abholgeschäfts startete im Jahr 2016 mit den Märkten Nürnberg-Eibach und Nürnberg-Buch. 2017 folgten Essen, Krefeld und Leipzig und 2018 Düsseldorf. Mit den vier frisch modernisierten Märkten hat METRO Deutschland nun insgesamt zehn Standorte erfolgreich neu konzipiert. "Die vier modernisierten Märkte sind ein klares Signal: Wir etablieren in ganz Deutschland ein Marktkonzept, bei dem die Bedürfnisse und Wünsche unserer Gastronomie-Kunden im Fokus stehen", sagt Thomas Storck.

Attraktives Programm - Übergabe von Guide MICHELIN-Plaketten

Zu den Feierlichkeiten der vier Märkte hat METRO zahlreiche Gäste eingeladen - sowohl aus öffentlichem Leben, Politik und Wirtschaft als auch aus dem gastronomischen Kundenkreis. Zu den Programm-Höhepunkten am ersten Eröffnungstag gehören an allen vier Standorten Verkostungsaktionen und Live-Koch-Shows mit prominenten Köchen wie Sonja Frühsammer in Berlin. Die Geschäftsleiter der vier Großmärkte übergeben zudem die begehrten Plaketten des Guide MICHELIN Deutschland 2019 an ausgezeichnete Spitzenrestaurants der jeweiligen Region. METRO Deutschland hat als offizieller Partner des Guide MICHELIN im dritten Jahr in Folge die Ehre, die Plaketten persönlich an die Besten ihres Fachs zu überreichen. Nicht zuletzt können sich die Gäste der Feierlichkeiten auf geführten Rundgängen ein Bild von den Neuerungen in den modernisierten Märkten machen. Die Begrüßung der Gäste übernimmt die Geschäftsführung von METRO Deutschland: Thomas Storck, CEO METRO Deutschland (in Frankfurt-Rödelheim), Thomas Klein, Geschäftsführer Vertrieb (in Berlin-Spandau), Susanne Kortendick, Geschäftsführerin Personal (in Karlsruhe) und Klaus Sauer, Geschäftsführer Einkauf (in Koblenz).

Mehr Kanäle - mehr Möglichkeiten

Neben der Neuausrichtung seiner Großmärkte setzt METRO Deutschland auf den konsequenten Ausbau der Lieferservices (FSD) für Gastronomie und Großverbraucher. Mit insgesamt elf Depot-Standorten und der Belieferung aus zahlreichen Großmärkten verfügt METRO über eine nationale Belieferungs-Infrastruktur die kontinuierlich weiterentwickelt wird - mit einem maßgeschneiderten FSD-Sortiment für Gastronomen sowie modernen IT-Lösungen, die es ermöglichen, die Prozesse in den Großmärkten und Depots digital zu steuern und zu verwalten. Darüber hinaus arbeitet METRO Deutschland daran, alle seine Kanäle noch stärker zu vernetzen. "Auf Basis der erfolgversprechenden Ergebnisse aus unseren Tests im Rheinland bieten wir unseren Kunden in Zukunft in ganz Deutschland ein inspirierendes und effizientes Einkaufserlebnis über alle Kanäle hinweg - ob im Großmarkt, in der Belieferung, über unseren Online-Shop oder im direkten Kontakt zum Kundenbetreuer", sagt Thomas Storck.

Innovativ auf ganzer Linie

Zum Selbstverständnis von METRO als Multichannel-Marktplatz für die Gastronomie gehört außerdem ein breites Angebot an digitalen Lösungen. "Die Gastronomie ist noch immer eine der am wenigsten digitalisierten Branchen Deutschlands", sagt Thomas Storck. "Zusammen mit unserem Partner Hospitality Digital entwickeln wir deshalb eine breite Palette an digitalen Tools, die dabei helfen, den Betriebsalltag von Gastronomen zu erleichtern." Auf der neuen Online-Plattform für Gastronomen DISH unter www.dish.co erwartet die Nutzer eine vielfältige Auswahl von digitalen Werkzeugen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Hinzu kommen weitere Tools, beispielsweise die neue App METRO Companion, die sich aktuell in der Testphase befindet. Die App umfasst vielfältige Servicefunktionen, erleichtert Kunden das Tagesgeschäft und ist ein verlässlicher Begleiter beim Großmarktbesuch. "Unsere digitalen Helfer leisten einen wichtigen Beitrag dazu, Freiräume für den Gastronomen zu schaffen, um sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt: den eigenen Betrieb und die Gäste", sagt Thomas Storck.

Über METRO Deutschland

Die METRO Deutschland GmbH betreibt mit rund 14.000 Mitarbeitern 103 Großmärkte und 11 Belieferungsdepots in Deutschland. Rund vier Millionen Kunden vertrauen auf das Sortiment und die Leistungen des Unternehmens. METRO versteht sich als Partner unabhängiger Unternehmer und setzt mit Großmärkten, Belieferungsservices, vernetztem Kundenmanagement und digitalen Lösungen die Standards von morgen. METRO Deutschland ist Teil von METRO, einem führenden internationalen Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017/18 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 36,5 Mrd. EUR. Mehr Informationen über METRO finden Sie unter www.metroag.de sowie über METRO Deutschland unter www.metro.de.

