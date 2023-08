LBS West

Mit der LBS NordWest entsteht eine neue Großbausparkasse

"Wir wollen Innovationstreiber und Impulsgeber für die Sparkassen sein!"

Bild-Infos

Download

Münster/Hannover (ots)

Mit der erfolgreichen Fusion der beiden Landesbausparkassen LBS West und LBS Nord zur LBS Landesbausparkasse NordWest entsteht am 1. September eine der fünf größten Bausparkassen in Deutschland. Das Einzugsgebiet umfasst mehr als ein Drittel der Bundesbürger in den vier Ländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Berlin und Bremen. "Wir wollen Innovationstreiber in der LBS-Gruppe und Impulsgeber in der Sparkassen-Finanzgruppe im Kompetenzfeld 'Wohnen und Immobilie' sein", formulierte Vorstands-Chef Jörg Münning den Anspruch des neuen Instituts mit einer Bilanzsumme von über 22 Mrd. Euro. Anteilseigner sind zu zwei Dritteln die beiden Sparkassenverbände in NRW sowie zu einem Drittel der Sparkassenverband Niedersachsen, die NordLB und die Landesbank Berlin.

Wichtige strategische Vorteile der Fusion lägen in der Hebung zusätzlicher betriebswirtschaftlicher und vertrieblicher Kraft, der Stärkung des Kreditgeschäfts sowie im weiteren Ausbau von Prozesseffizienz und Digitalisierung, so Münning. Schon heute ist die LBS West führend bei der Produktivität, Synergien im neuen Haus sollen jetzt zu einem Ausbau auf über 4.000 Verträge je Mitarbeitenden führen. Zudem könne die LBS NordWest aufgrund ihrer Größe den steigenden Anforderungen aus Regulatorik und Nachhaltigkeit besser begegnen.

Der Vertragsbestand umfasst 3,1 Mio. Bausparverträge von 2,6 Mio. Kunden über eine Bausparsumme von 95 Mrd. Euro. Mit einem Anteil von 39 Prozent an den Neuverträgen ist die LBS NordWest Marktführerin in ihrem Geschäftsgebiet. Dabei setzt das Institut auf drei strategische Vertriebswege: die Sparkassen, rund 750 eigene Bauspar- und Immobilienfachleute in über 200 LBS-Beratungscentern sowie zunehmend auch auf den Online-Vertrieb.

Jörg Münning verantwortet als Vorstandsvorsitzender des neuen Unternehmens die Bereiche Unternehmensstrategie, Gesamtbanksteuerung und Revision, Maik Jekabsons ist als stellvertretender Vorsitzender in der Verantwortung für die Vertriebsregionen sowie die Immobilientochter LBS Immobilien GmbH NordWest, Frank Demmer übernimmt die Bereiche Personal, Prozessmanagement/Digitalisierung und IT sowie das Spar-/Kreditgeschäft und Dr. Jörg Koschate steuert das Vertriebs- und Produktmanagement, den Medialen Vertrieb und das Plattformgeschäft sowie die Töchter Digitales Business Center und Forum Direktfinanz.

Seit 10 Jahren Zusammenarbeit im Immobilienbereich

Beide Häuser sind seit 2013 Gesellschafter der LBS Immobilien GmbH NordWest. Diese vermittelte 2022 gemeinsam mit den Sparkassen knapp 11.000 Kaufobjekte im Wert von 3,5 Mrd. Euro und ist damit einer der größten deutschen Wohnungsmakler. Die LBS NordWest betreibt zudem zur Unterstützung der Vertriebe die Digitales Business Center GmbH, die den elektronischen Leadprozess insbesondere bei Kundenkontakten im Internet von der Entstehung bis hin zum Abschluss begleitet.

Ebenfalls ihren Ursprung in Münster hat die inzwischen gemeinsam von der LBS-Gruppe genutzte Poolinggesellschaft Forum Portal für Baufinanzierungsvermittelnde. Diese haben hier einen gebündelten Zugriff auf das Produktangebot der Sparkassen-Finanzorganisation, der Volksbanken sowie weiterer überregionaler Anbieter. Für die LBS Hessen-Thüringen übernimmt die LBS NordWest zudem die komplette Betreuung der Sparverträge.

Unternehmenssitze der LBS NordWest sind Münster und Hannover mit insgesamt rund 960 Mitarbeitenden. Betriebsbedingte Kündigungen und Umzüge werden nicht notwendig. Die technische Fusion des Kernbanksystems soll schon im November erfolgen. Und das Unternehmen blickt bereits weiter in die Zukunft, so Münning: "Die LBS NordWest setzt aufgrund der Größe, Struktur sowie der wirtschaftlichen und vertrieblichen Stärke neue Bausparkassen-Akzente und kann Nukleus für weitere Fusionen sein."

Original-Content von: LBS West, übermittelt durch news aktuell