LBS West

Ideen gesucht: LBS fördert nachhaltiges Engagement in NRW und Bremen mit 90.000 Euro

Startschuss für LBS-Vorausdenker-Wettbewerb heute erfolgt

Münster/Bremen (ots)

Energiekrise, Klimawandel, Wasserknappheit - die drängenden Themen dieser Zeit drehen sich alle um die Frage der Nachhaltigkeit: Wie wollen wir zukünftig leben? Mit ihrer Vorausdenker-Initiative 2023 fördert die LBS jetzt wieder Projekte in NRW und Bremen, die sich in die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN einordnen lassen. "Vorausdenker sind Menschen in unseren Vereinen, Verbänden und gemeinnützigen Organisationen, die etwas in ihrer unmittelbaren Umgebung bewegen wollen", sagte LBS-Vorstandsvorsitzender Jörg Münning zum Start des diesjährigen Wettbewerbs heute in Münster. Insgesamt stellt die Landesbausparkasse auch 2023 in NRW und Bremen wieder 90.000 Euro für Vorausdenker-Projekte bereit.

Ab sofort können entsprechende Ideen auf der Wettbewerbsseite unter lbs-vorausdenker.de eingestellt werden. Das kann eine Dachbegrünung auf dem Vereinsheim sein, ein integratives Theaterprojekt in der Stadt, die Ausstattung des Dorfladens in kleinen Gemeinden oder die Einrichtung einer Suppenküche.

In diesem Jahr zählt bei der Vergabe der Geldpreise erstmals auch Schnelligkeit. "Die ersten 100 Projekte, die beim Online-Voting ab dem 28. August auf der Vorausdenker-Seite 100 Stimmen bekommen, erhalten schon einmal pauschal 500 Euro", sagt LBS-Nachhaltigkeitsmanager Carsten Lessmann. Für die Top-5-Projekte, die am Ende insgesamt die meisten Stimmen haben, gibt es je nach Platzierung zusätzlich noch einmal zwischen 5.000 und 1.000 Euro. "Über die ersten 65.000 Euro entscheiden also ausschließlich die Bürger:innen selbst", so Lessmann.

Darüber hinaus wird eine Fachjury über ein Budget von 25.000 Euro weitere Geldpreise für richtungsweisende Projekte vergeben. Zur Jury gehören unter anderen Bundesministerin Svenja Schulze, Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe und LBS-Vorstandsvorsitzender Jörg Münning. "Es sind gerade die Menschen in den Vereinen und gemeinnützigen Organisationen, die richtig gute nachhaltige Ideen entwickeln und sie zum Wohle ihrer Region voranbringen. Ich bin davon beeindruckt und unterstütze daher die Initiative LBS-Vorausdenker sehr gern", so Svenja Schulze. "Es gibt nur wenige Produkte in Deutschland, in denen das Thema Nachhaltigkeit so fest verankert ist wie beim Bausparen. Nachhaltigkeit ist Teil unseres Geschäftsmodells und für uns ein zentrales Thema. Deshalb wollen wir gerade die Region stärken, in der wir leben und arbeiten", verdeutlicht auch Jörg Münning.

Alle Informationen zum Wettbewerb und zum Voting gibt es ab sofort im Internet unter lbs-vorausdenker.de.

