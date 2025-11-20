Western Union

Western Union erweitert Präsenz in Deutschland und gewinnt Fairness-Preis 2025

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Western Union, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich grenz- und währungsüberschreitender Geldbewegungen und Zahlungen, kündigt heute eine Erweiterung seines Filialnetzes in Deutschland an. Zudem erhält das Unternehmen den renommierten Deutschen Fairness-Preis 2025 in der Kategorie Geldtransfer.

Western Union eröffnet 36 neue, unternehmenseigene Standorte in 26 deutschen Städten - darunter fünf in Berlin, drei in Köln sowie jeweils zwei in Hamburg und München. Weitere Filialen befinden sich in Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf. An den neuen Standorten können Kund:innen Dienstleistungen wie internationale Geldtransfers, Währungsumtausch und Goldverkäufe nutzen. Die Expansion unterstreicht Western Unions Anspruch, Kund:innen in Deutschland ein hochwertiges und wachsendes Omnichannel-Angebot bereitzustellen, das ein breiteres Spektrum finanzieller Bedürfnisse abdeckt - über klassische Auslandsüberweisungen hinaus.

Vor dem Hintergrund des beständigen Engagements für ein überzeugendes Kundenerlebnis erreichte Western Union zudem den ersten Platz in der Kategorie Geldtransfer beim Deutschen Fairness-Preis 2025, vergeben von ntv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität. Western Union verbesserte sich, nachdem das Unternehmen im Vorjahr den dritten Platz belegte. Grundlage der Auszeichnung ist eine Umfrage unter 73.000 Verbraucher:innen in Deutschland, die Unternehmen hinsichtlich Preisfairness, Transparenz, Zuverlässigkeit und Umgang mit Beschwerden bewerten.

"Die Eröffnung neuer Western Union Filialen in ganz Deutschland ist ein wichtiger Schritt in unserer Strategie, Kund:innen mehr Komfort und Auswahl zu bieten. Wir bringen unsere Dienstleistungen näher an die Menschen und stärken zugleich unser Profil als umfassender Finanzdienstleister - weit über reine Geldtransfers hinaus", sagte Reinhard Grübl, Head of Germany bei Western Union. "Die Auszeichnung mit dem Deutschen Fairness-Preis verleiht diesem Moment zusätzliche Bedeutung, da sie zeigt, dass unser kundenzentrierter Einsatz für Transparenz und Zuverlässigkeit wahrgenommen und geschätzt wird", ergänzte er.

Western Union ist seit über 30 Jahren in Deutschland aktiv und betreut Kund:innen über ein breites Netz an Einzelhandelsstandorten sowie über seine Website, mobile App und digitale Wallet.

Über Western Union

The Western Union Company (NYSE: WU) engagiert sich weltweit dafür, Menschen zu unterstützen, die für sich, ihre Familien und ihre Gemeinschaften eine stabile finanzielle Zukunft aufbauen wollen. Unsere führenden grenzüberschreitenden, währungsübergreifenden Geldtransfer-, Zahlungs- und digitalen Finanzdienstleistungen ermöglichen es Verbrauchern, Unternehmen, Finanzinstituten und Regierungen in mehr als 200 Ländern und Regionen mit über 130 Währungen, sich mit Milliarden von Bankkonten, Millionen von digitalen Wallets und Karten sowie einem weltweiten Netz von Hunderttausenden von Niederlassungen zu vernetzen. Western Union verfolgt das Ziel, zugängliche Finanzdienstleistungen zu bieten, die Menschen und Gemeinschaften zu Wohlstand verhelfen.

Original-Content von: Western Union, übermittelt durch news aktuell