OMR und DDV werden Kooperationspartner - Neue Dialog-Area auf der OMR verabredet

Hamburg/Frankfurt am Main (ots) - Die Hamburger OMR haben mit dem Deutschen Dialogmarketing Verband (DDV) und der Marketing-Fachzeitschrift ONEtoONE eine Kooperation für eine Zusammenarbeit ab 2019 abgeschlossen. Die Zusammenarbeit beinhaltet die Gründung eines in das bestehende OMR Festival integrierten neuen Bereichs namens "Dialog-Area by DDV and ONEtoONE". Dieser soll Unternehmen aus dem Dialogmarketing mit interessierten Besuchern zusammenbringen. Eine eigene Vortragsbühne in dem neu gegründeten Bereich und Guided Tours sind ebenfalls Bestandteil der Zusammenarbeit.

"Wir freuen uns über die inhaltliche Erweiterung des OMR Festivals um den Bereich Dialogmarketing und sind davon überzeugt, dass wir mit dem DDV als einem der größten nationalen Zusammenschlüsse von Dialogmarketing-Unternehmen in Europa den richtigen Partner dazu gefunden haben", sagt Philipp Westermeyer von OMR.

Innerhalb des neuen Bereichs bietet eine Bühne Speakern Raum für Vorträge rund um den Kundendialog über alle Kanäle. Auch "Guided Tours" zu den Ausstellern sind Bestandteil der Kooperation.

"Mit dieser Zusammenarbeit geht der DDV den Weg der digitalen Ausrichtung konsequent weiter. Der Bereich "Dialog-Area by DDV and ONEtoONE" bietet Unternehmen der gesamten Dialogmarketingbranche ein neues Umfeld, denn Dialog mit den Kunden über alle Kanäle hinweg wird immer wichtiger. So wird der DDV mit seinen Mitgliedern Teil einer großartigen Digitalmesse", kommentiert DDV-Präsident Martin Nitsche.

"Wir glauben, dass die Zukunft in der Marketingintegration liegt. Deswegen gehört die Dialogmarketing-Branche logisch auch zum OMR Festival", ergänzt ONEtoONE-Herausgeber Joachim Graf. "Als Fachzeitschrift für alle Bereiche des Marketing - online wie offline - wollen wir mithelfen, dass zusammen geht, was zusammen gehört."

2011 startete die Geschichte des OMR Festivals mit damals gerade einmal 200 Gästen in Hamburg. Mittlerweile gilt es als das primäre Event in Europa für Weiterbildung und Networking im Digital Marketing Business. Neben erstklassigen Speakern, Masterclasses und Ausstellern sorgt OMR dank einer Vielzahl bekannter Musik Acts auf drei Bühnen und zwei Partys auch für bestes Entertainment. 40.000 Besucher, mehr als 300 Speaker, über 300 Aussteller und rund 120 Masterclasses machten die OMR 2018 aus.

