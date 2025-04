ManpowerGroup Deutschland GmbH

Arbeitswelt 2025: Anpassungsfähigkeit als Schlüssel zum Erfolg

Neuer Global Workforce Trendreport

Robuste Karrieren: Fähigkeiten statt fester Karrierewege angesichts langer Lebensarbeitszeiten

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Die Arbeitswelt verändert sich schneller als je zuvor. Unternehmen und Arbeitnehmende stehen vor der Herausforderung, sich kontinuierlich anzupassen, um langfristig erfolgreich zu bleiben. Der neue Global Workforce Trendreport 2025 der ManpowerGroup mit dem Titel "Accelerating Adaptability" zeigt, welche Entwicklungen die Zukunft der Arbeit prägen und wie Unternehmen darauf reagieren können. Der Report identifiziert vier zentrale Themenbereiche, die die Arbeitswelt 2025 bestimmen:

Erweiterte Personallandschaft: Die Vielfalt der Arbeitskräfte nimmt zu - sowohl in Bezug auf die vertretenen Generationen, Geschlechter und Herkünfte. Strategisch denkende Unternehmen erkennen das Potenzial und machen sich diesen Vorteil zunutze, um ihre Arbeitgebermarke zu schärfen und bislang unerschlossene Talentpools zu erreichen.

Die Vielfalt der Arbeitskräfte nimmt zu - sowohl in Bezug auf die vertretenen Generationen, Geschlechter und Herkünfte. Strategisch denkende Unternehmen erkennen das Potenzial und machen sich diesen Vorteil zunutze, um ihre Arbeitgebermarke zu schärfen und bislang unerschlossene Talentpools zu erreichen. Neue Arbeitsweisen: Die Arbeitswelt ist flexibler geworden, bringt aber neue Herausforderungen mit sich. Produktivitätsdruck, hybride Arbeitsmodelle und eine veränderte Erwartungshaltung an Führung und Zusammenarbeit spielen eine zentrale Rolle.

Die Arbeitswelt ist flexibler geworden, bringt aber neue Herausforderungen mit sich. Produktivitätsdruck, hybride Arbeitsmodelle und eine veränderte Erwartungshaltung an Führung und Zusammenarbeit spielen eine zentrale Rolle. Digitale Transformation: KI und Automatisierung verändern den Arbeitsmarkt, doch viele Unternehmen stehen vor Herausforderungen bei der Implementierung. Gleichzeitig müssen Arbeitnehmende ihre digitalen Kompetenzen kontinuierlich weiterentwickeln.

KI und Automatisierung verändern den Arbeitsmarkt, doch viele Unternehmen stehen vor Herausforderungen bei der Implementierung. Gleichzeitig müssen Arbeitnehmende ihre digitalen Kompetenzen kontinuierlich weiterentwickeln. Beschleunigte globale Veränderung: Wirtschaftliche Unsicherheiten, geopolitische Krisen und Nachhaltigkeitsanforderungen erfordern von Unternehmen ein Höchstmaß an Flexibilität. Gleichzeitig bleibt der Fachkräftemangel eine der größten Herausforderungen.

"Die Trends in unserem Report zeigen, wie rasant sich die Arbeitswelt verändert. Unternehmen müssen jetzt aktiv werden, um die Erwartungen einer diverseren Belegschaft zu erfüllen, auf die Herausforderungen der digitalen Transformation zu reagieren und trotz globaler Unsicherheiten wettbewerbsfähig zu bleiben. Sie brauchen flexible Strategien für Personalgewinnung, -entwicklung und -bindung, um in diesem dynamischen Umfeld nicht nur Schritt zu halten, sondern sich als attraktive Arbeitgeber zu positionieren und langfristig erfolgreich zu sein", sagt Sven Brumund, Head of Experis bei der ManpowerGroup Deutschland.

Robuste Karrieren: Fähigkeiten statt fester Karrierewege angesichts langer Lebensarbeitszeiten

Eine der wichtigsten Entwicklungen ist laut Report der Wandel von starren Karrierewegen hin zu flexiblen Laufbahnen, die auf sogenannten "transferable skills" basieren. Statt lebenslanger Spezialisierung zählen heute übertragbare Fähigkeiten, die in unterschiedlichen Bereichen genutzt werden können. Es geht darum, anpassungsfähig zu bleiben, kontinuierlich neue Fähigkeiten zu entwickeln und offen für Veränderungen zu sein.

"Die Vorstellung einer festgelegten Karriere gehört der Vergangenheit an. So kann ein IT-Spezialist, der sich zusätzlich Projektmanagement- und Führungskompetenzen aneignet, nicht nur in der Softwareentwicklung arbeiten, sondern auch in der strategischen Beratung oder im Change Management eines Unternehmens tätig werden. Ebenso können Fachkräfte aus dem kaufmännischen Bereich mit digitalen Kenntnissen in Data Analytics oder Automatisierung ihre Karrierechancen erheblich erweitern", erklärt Brumund.

Besonders jüngere Generationen bevorzugen maßgeschneiderte ("tailormade") Jobs, die ihre individuellen Stärken und Wünsche berücksichtigen. Gleichzeitig denken sie langfristig - mit einem realistischen Verständnis für die Dauer ihrer beruflichen Laufbahn und die Vielfalt der Ihnen offen stehenden Entwicklungspfade. Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden gezielt in solchen übertragbaren Fähigkeiten fördern, werden es leichter haben, Talente zu gewinnen und langfristig zu halten.

Millennial-Manager unter Druck - Gen Z drängt nach vorn

Ein weiteres zentrales Thema des Reports: Millennials, die mittlerweile oft in Führungspositionen tätig sind, stehen unter hohem Druck. 53 Prozent der Millennial-Manager erleben täglichen Stress, 27 Prozent ziehen einen Jobwechsel in den nächsten sechs Monaten in Erwägung. Eine mögliche Konsequenz ist, dass die Generation Z nachrückt und noch früher als ihre Vorgänger in Führungspositionen aufsteigt.

"Damit einher geht die Herausforderung, junge Führungskräfte auf diese Rolle vorzubereiten und gleichzeitig Überlastung und Burnout für derzeitiges und künftiges Personal zu vermeiden. Unternehmen sollten deshalb gezielt in Maßnahmen investieren, die eine nachhaltige und gesunde Führungskultur fördern", so Brumund. "Dazu gehören Well-Being-Programme, die Führungskräfte in ihrer mentalen und physischen Gesundheit unterstützen, sowie eine werteorientierte Unternehmensführung, die auf ethische Prinzipien und Transparenz setzt."

Zudem sind flexible Arbeitsmodelle und maßgeschneiderte Führungskräftetrainings essenziell, um junge Talente langfristig auf Führungsaufgaben vorzubereiten und ihnen die nötigen Kompetenzen für eine resiliente und zukunftsfähige Karriere zu vermitteln.

KI-Nutzung: Vom "Wow" zum "Wie"

Auch die digitale Transformation bringt neue Herausforderungen mit sich: Unternehmen haben die ersten "Wow"-Effekte von KI erlebt, doch bei der praktischen Implementierung zeigen sich weiterhin große Hürden: Viele Arbeitnehmende fühlen sich überfordert, weil unklar ist, wie KI produktiv eingesetzt werden kann. 77 Prozent der KI-Nutzer berichten sogar von erhöhter Arbeitsbelastung, statt von Entlastung.

"KI wird oft als Wundermittel gesehen, doch in der Praxis braucht es klare Schulungskonzepte und einen realistischen Blick auf die Herausforderungen", kommentiert Brumund die Ergebnisse. Um Unternehmen und Arbeitnehmende bei der Integration von KI zu unterstützen, bietet die Experis Academy gezielte Schulungsprogramme für KI-Anwendungen an. So können Unternehmen Kompetenzlücken schließen und ihre Mitarbeitenden fit für die Zukunft machen.

Sie möchten mehr darüber erfahren, wie Sie die Ergebnisse des Global Workforce Trendreports 2025 für Ihr Unternehmen nutzen können? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen oder ein persönliches Beratungsgespräch.

Weitere Informationen zum Accelerating Adaptability Report der ManpowerGroup finden Sie hier.

Über die ManpowerGroup Deutschland

Mit rund 11.000 Mitarbeitenden zählt die ManpowerGroup zu den größten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe agieren die Gesellschaften Manpower, Experis, Talent Solutions sowie spezialisierte Einzelmarken. Die ManpowerGroup ist Pionier der Zeitarbeit und hat das Modell der Arbeitnehmerüberlassung erfunden. Mittlerweile ist das Unternehmen seit 75 Jahren für Bewerber*innen und Unternehmen am Markt aktiv und setzt Branchenstandards. Die ManpowerGroup unterstützt Unternehmen bei ihrer Transformation in der sich stetig und rasant wandelnden Welt der Arbeit und stellt umfassende Lösungen für das Rekrutieren, Entwickeln und Managen der für den nachhaltigen Erfolg notwendigen Fachkräfte bereit. In Deutschland ist die ManpowerGroup seit 1965 tätig und gehört zu der amerikanischen ManpowerGroup(TM).

Original-Content von: ManpowerGroup Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell