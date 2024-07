MARTINI

AUS SIZILIEN MIT LIEBE

MARTINI bringt Simona Tabasco für den ultimativen #EuroSummer zurück nach Sizilien

Diesen Sommer bringt MARTINI mit der Emmy-nominierten Schauspielerin und Modemuse Simona Tabasco die Würze nach Sizilien. Nach ihrer fesselnden Darbietung in der TV-Show "The White Lotus" kehrt Simona auf die Insel zurück, die die Herzen der Welt erobert hat, und sie bringt MARTINI mit, um den unvergleichlichen Charme eines italienischen Sommers zu feiern.

Seit über 160 Jahren ist MARTINI ein Synonym für italienischen Stil, Eleganz und Handwerkskunst. Und wo könnte man dieses Erbe besser erleben als auf Sizilien, einer Insel, auf der Geschichte, Schönheit und die Leidenschaft für stilvolles Wohnen aufeinandertreffen. In diesem Sommer lädt MARTINI Sie ein, die Magie Siziliens durch Simonas Augen zu entdecken - vom authentischen Aperitivo an kultigen Hotspots wie der BamBar bis hin zu sonnenverwöhnten Tagen am La Plage, alles bei einem Schluck des Getränks der Saison: der MARTINI Spritzato.

"Sizilien hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, es ist ein magischer Ort für den Sommer", sagt Simona. "Ich hatte so viele schöne Momente, in denen ich mit Freunden einen Aperitivo auf der herrlichen Terrasse der Morgana Bar genossen habe oder die Energie in der BamBar aufgesogen habe, meinem Lieblingsort für eine erfrischende Granita und einen MARTINI Spritzato im Freien."

Eine Übereinstimmung im Aperitivo-Himmel

Ein Toast auf das ikonische Italien - MARTINI und Simona Tabasco verkörpern beide eine spielerische Raffinesse und mühelose italienische Coolness, der man nicht widerstehen kann. Um die Essenz ihres gemeinsamen Stils einzufangen, brachte MARTINI Simona mit der renommierten Mixologin Maura Milia zusammen, die früher in der legendären Londoner Connaught Bar tätig war, und kreierte einen maßgeschneiderten Cocktail: die MARTINI Simona Spritz. Die perfekte Mischung aus Süße und Schärfe: Die dezente Vanillesüße des MARTINI Bianco und die Pfirsich- und Zitrusnoten des Prosecco werden durch die Schärfe der Chilischoten wunderbar ausgeglichen. Diese pikante Variante des klassischen Bianca Spritz ist so lebendig und unvergesslich wie Simona selbst.

Maura Milia sagte: "Es war ein Traum, mit Simona an diesem Signature-Drink zu arbeiten, ein neues Rezept für MARTINI mit einem Hauch von Gewürzen ist sehr aufregend. In diesem Jahr haben würzige Cocktails die Nase vorn, denn der feurige Trend hat sich durchgesetzt, und die Barkeeper greifen zu Chilis, scharfer Sauce und anderen scharfen Zutaten, um wirklich etwas zu bewirken.

Ihr sizilianischer Sommer beginnt jetzt

Erleben Sie Ihren #Eurosummer auf die richtige Art und Weise - folgen Sie Simonas Beispiel und entdecken Sie die Geheimnisse des perfekten italienischen Sommers: [ Video mit Simona, hier verlinkt]. Was Sie beim Italiener jetzt unbedingt bestellen sollten - un MARTINI Spritzato, grazie!; was Sie tragen sollten, einschließlich aufsehenerregender Outfits von Italiens kultigsten Designern und den angesagtesten Orten in Taormina, zeigt Ihnen Simona, wie Sie diesen Sommer zu Ihrem bisher stilvollsten machen.

Die Lieblingsorte von Simona Tabasco in Sizilien:

Bam Bar, Taormina - Derbeste Ort für einen sommerlichen MARTINI Spritz oder eine erfrischende Granita

La Plage, Isola Bella - Hier verbringe ich gerne einen Nachmittag auf den Sonnenliegen.

Morgana, Taormina - Cocktails mit Freunden auf der lebhaften Dachterrasse schlürfen

San Domenico Palace Hotel - O ls eines der ersten historischen Hotels, in dem 1908 MARTINI serviert wurde, ist dieses luxuriöse Hotel mein Lieblingsort.

Piazza XI Aprile, Taormina - Es ist so schön und einzigartig mit seinem atemberaubenden Blick über die Küste

Holen Sie sich den Look und holen Sie sich den Drink

In diesem Sommer zeigt uns MARTINI, wie man mit einer Kollektion exquisiter Cocktails den magnetischen Stil und die Aromen Italiens in die eigenen vier Wände bringen kann. Der MARTINI Spritzato ist ab sofort in Restaurants und Bars in ganz Europa erhältlich. Und warum versuchen Sie nicht einmal, Ihren Aperitif zu Hause mit dem MARTINI Simona Spritz zu würzen? Denn jeder unvergessliche italienische Sommer verdient ein ebenso kultiges Getränk.

Hochauflösendes Bildmaterial hier herunterladen

Hinweise für Redakteure

Die sizilianischen Looks von Simona Tabasco - von Ramona Tabita, Stylistin und langjährige Freundin,

Look 1: Zweiteiliges Top und Rock aus Denim mit Marmoprint und roten Brillen von Pucci

Look 2: Polka-Dot Print Playsuit von Dolce & Gabbana, Eyewear von Alexander McQueen

Look 3: Mikadokleid mit Tupfen von Vivetta, Brille von Jplus, Schuhe von AGL

* New York Post, Dezember 2022

MARTINI Simona Spritz

50ml MARTINI Bianco

50ml Prosecco

50ml Soda

Eine Prise Chili-Tinktur

Garnitur: Minzzweig, Zitronenscheibe und in Scheiben geschnittene frische Chilischoten

Methode: In ein Spritzglas mit viel Eis füllen, vorsichtig umrühren, garnieren und genießen.

Über MARTINI

MARTINI®, eine der bekanntesten Marken der Welt, ist der führende Name in der italienischen Weinherstellung und ein Anbieter von Wermut- und Schaumweinen höchster Qualität. Der preisgekrönte, lebendige und bittersüße Geschmack der MARTINI Produktreihe ist das Ergebnis geheimer Mischungen aus mehr als 40 pflanzlichen Stoffen, die von den besten Orten der Welt bezogen werden. Das 1863 in Turin, Italien, gegründete Unternehmen MARTINI bietet heute zahlreiche Produkte an: MARTINI Fiero, MARTINI Riserva Speciale Rubino, Ambrato & Bitter, MARTINI Bianco, Rosato, Rosso & Extra Dry, MARTINI Non-Alcoholic Vibrante & Floreale, MARTINI Asti, Prosecco & Rosé Extra Dry. Weitere Informationen finden Sie unter www.martini.com.

MARTINI, MARTINI DARE TO BE UND DAS BALL & BAR-LOGO SIND MARKEN. MARTINI ist Teil des Portfolios von Bacardi Limited mit Hauptsitz in Hamilton, Bermuda. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited.

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das größte internationale Spirituosenunternehmen der Welt in Privatbesitz, produziert und vermarktet international anerkannte Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Labels, darunter BACARDÍ® Rum, GREY GOOSE® Wodka, PATRÓN® Tequila, DEWAR'S® Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE® Gin, MARTINI® Wermut und Schaumweine, CAZADORES® 100% blauer Agaven-Tequila sowie andere führende und aufstrebende Marken wie WILLIAM LAWSON'S® Scotch Whisky, ST-GERMAIN® Holunderblütenlikör und ERISTOFF® Wodka. Das vor mehr als 162 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit rund 9.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 10 Ländern und vertreibt seine Marken in mehr als 160 Märkten. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited. Besuchen Sie http://www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram oder Twitter.

