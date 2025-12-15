Dole

Weniger traditionell als erwartet: 74% der Deutschen sind offen dafür moderne Trends beim Weihnachtsessen aufzugreifen

Aktuelle Studie von Dole zeigt: Kreative Rezepte mit Twist, wie weihnachtlicher Toast Hawaii, kommen an. - 63 % der Deutschen empfinden das Einkaufen der Zutaten für das Weihnachtsess als stressig. - 52 % fühlen sich durch das Aufräumen nach dem Essen belastet. - 22 % finden traditionelle Gerichte an Weihnachten wichtig, gleichzeitig zeigen sich 74 % offen für moderne und unkomplizierte Alternativen. - Besonders die Jüngeren legen Wert auf Ästhetik: 40 % der 18-24-Jährig fotografieren ihr Weihnachtsessen regelmäßig. Weihnachten, das bedeutet Lichter, Geschenke, Familie, Harmonie. So wünschen sich die meisten Deutschen die Festtage. In der Realität verbinden jedoch viele Menschen die Weihnachtszeit vor allem mit Stress. Eine repräsentative Umfrage von Dole, einem der weltweit größten Produzenten und Vermarkter von frischem Obst und Gemüse, zeigt: Ein großer Teil dieses Stresses entsteht rund um das Weihnachtsessen. Und dabei geht es nicht nur ums Kochen selbst - der Stress beginnt oft schon Tage vorher. Stress vor, während und nach dem Fest Allein das Festlegen des Menüs oder das Besorgen der Zutaten kann zur Herausforderung werden, lange bevor Weihnachten überhaupt vor der Tür steht. Knapp ein Drittel der befragten Personen kämpft bereits mit der Rezeptsuche (31 Prozent) für den Festtag und von dort an steigt der Stresspegel rasant: 63 Prozent der Befragten fühlen sich beim Einkauf unter Druck und 27 Prozent würden den Einkauf am liebsten ganz überspringen. Ist dieser Schritt geschafft, bedeutet das jedoch keine wirkliche Entlastung: 47 Prozent fühlen sich auch bei den Vorbereitungen des Essens unter Druck. Dann steht das Essen endlich auf dem Tisch - also alles unter Dach und Fach? Mitnichten, ganze 52 Prozent müssen sich dann noch durch den als lästig empfundenen Aufräumprozess quälen. Deutsche Traditionen weichen neuen Optionen Zumindest die Menüwahl könnte man vereinfachen, indem es jedes Jahr die traditionellen Würstchen mit Kartoffelsalat gibt oder Klassiker wie Ente & Gans. Doch solch traditionelle Weihnachtsessen sind nur für 22 Prozent der Deutschen gesetzt. Dabei zeigt sich: Je älter, desto traditioneller, so sind es bei der Gruppe Ü65 ganze 29 Prozent, die strikt an Essenstraditionen festhalten möchten. Die überwiegende Mehrheit (74 Prozent) zeigt sich dagegen modernen oder trendigen Food-Kreationen gegenüber aufgeschlossen und wäre beispielsweise daran interessiert Klassiker-Gerichte neu zu interpretieren (66 Prozent). Diese Haltung ist stärker vertreten in Haushalten mit mehreren Generationen wie mit Kindern (69 Prozent) oder wenn Eltern mit im Haus wohnen (72 Prozent). Toast Hawaii als Weihnachtsessen? Instagram sagt "gefällt mir"! Die Mischung aus Wunsch nach Tradition, gleichzeitiger Offenheit für Neues und dem Bedürfnis nach Stressvermeidung hat Dole auf die Idee gebracht den traditionellen Toast Hawaii auf ein neues Level zu bringen und als stressfreie Weihnachtsalternative zu etablieren. Per Aufruf in sozialen Netzwerken sind User eingeladen, ihre persönliche Variante des festlichen Toast Hawaii zu entwickeln oder sich von den spannenden Kreationen von Creatorn inspirieren zu lassen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die aktuellen Rezepte reichen von süßem French Toast Hawaii mit karamellisierter Ananas über ein fruchtiges Fondue bis hin zur klassischen Variante, mit Sauerteigbrot statt Toast. "Obwohl die Deutschen ihre Traditionen schätzen, sind sie oft flexibler, als man denken würde. Wenn ein Gericht einfach, köstlich und zugleich besonders ist, zeigen sich die meisten Menschen offen dafür, Weihnachten auf ihre Weise neu zu interpretieren.", sagt Tao Baidoun, Brand Manager Europe, Dole Packaged Foods Europe B.V. " Genau hier setzen unsere Vorschläge für einen aufgewerteten Toast Hawaii an: Er ist bekannt und vertraut, bekommt aber eine raffinierte Note. Ein schnell zubereitetes Weihnachtsgericht ist keineswegs weniger festlich- im Gegenteil, es schafft mehr Raum für das, was wirklich zählt: Die gemeinsame Zeit." Das Bild muss stimmen Jedoch hängt die Latte hoch an Weihnachten, auch wenn man sich für eine stressfreie Variante entscheidet, denn nicht nur die anwesende Familie urteilt über das Essen, sondern auch die Online-Community der Verwandtschaft - da muss die Präsentation stimmen. Fast die Hälfte der Befragten (46 Prozent) finden ein optisch ansprechendes Festtagsgericht wichtig, ganze 52 Prozent haben schon mal ihr Weihnachtsessen fotografiert, bei den 18- bis 24-Jährigen machen das 40 Prozent sogar regelmäßig. Ein Glück, dass die kreative Toast-Hawaii-Variante ein Augenschmaus ist. Methodik der Umfrage Repräsentative Onlinebefragung unter 1.000 Personen in Deutschland. Durchgeführt im November 2025. Über Dole Packaged Foods Europe B.V. Dole Packaged Foods ist einer der weltweit größten Produzenten und Vermarkter von frischem Obst und Gemüse. Das Unternehmen ist in mehr als 70 Ländern aktiv und gilt in vielen Produktkategorien als globaler Qualitäts- und Innovationsführer. Dole engagiert sich seit Jahrzehnten in nachhaltigem Anbau, Ernährungsbildung und verantwortungsvollen Lieferketten. Weitere Informationen zu Dole Packaged Foods Europe B.V. finden Sie auf der Website.

