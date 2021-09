Samaritan's Purse e. V.

Mit "Weihnachten im Schuhkarton®" Kindern Hoffnung und Freude schenken

Beliebte Geschenkaktion startet mit Online-Event in die neue Saison

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

SPERRFRIST 1. OKTOBER

Unter dem Motto "Jedes Kind zählt" ist die Geschenkaktion "Weihnachten im Schuhkarton" erstmals mit einem Online-Live-Event in die aktuelle Saison gestartet. Ehrenamtliche und Päckchenpacker aus dem gesamten deutschsprachigen Raum verfolgten über den Youtube-Kanal der christlichen Hilfsorganisation Samaritan's Purse den Auftakt in den 26. Aktionszeitraum. Ab dem 1. Oktober sind die bislang über 3.000 registrierten Abgabeorte auf der Internetseite der beliebten Geschenkaktion zu finden. In den kommenden Wochen wird vielerorts dazu eingeladen, Geschenkpakete mit neuen Geschenken für Kinder in den Altersgruppen zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 zu füllen. Empfohlen wird eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten. Wer keinen Schuhkarton zur Hand hat, kann vorgefertigte Geschenkkartons unter www.jetzt-mitpacken.de bestellen. Außerdem bieten mehr als 30 Bäcker und Konditoren im Rahmen der neuen InitiativeBacken und Packen beim Kauf von weihnachtlichem Gebäck die Kartons zur Mitnahme an. Die fertig gefüllten Pakete können dann vom 8. bis 15. November zu den Abgabestellen gebracht werden. Pro beschenktem Kind wird eine Geldspende von zehn Euro empfohlen. "Jedes Päckchen und jede Gelspende sind eine Investition in das Leben von Kindern", sagt Samaritan's Purse-Vorstand Sylke Busenbender. Vielerorts laden die verteilenden Kirchengemeinden zu Nachfolgeangeboten ein, in denen die beschenkten Mädchen und Jungen mehr über den christlichen Glauben erfahren können.

Es kommt auf jeden Beitrag an

Mit dem diesjährigen Motto wollen die Initiatoren deutlich machen, dass es auf jeden einzelnen Beitrag ankommt. "Jedes Päckchen kann eine ganz besondere Geschichte im Leben eines Kindes schreiben", sagt Busenbender. So wie bei Juri, den Mitarbeiter von Samaritan's Purse bei einer Verteilung in Weißrussland kennenlernten. Als Sozialarbeiter den Fünfjährigen in seinem zu Hause fanden, sahen sie, wie er Zigarettenstummel aß. Er hatte nichts Anderes zum Essen gefunden. Er kam zu einer Pflegemutter, die ihm ein liebevolles Heim und warme Mahlzeiten bot. Schließlich erhielt er zu Weihnachten einen Schuhkarton voller Geschenke. Das Geschenk verdeutlichte ihm Gottes Liebe und erinnerte ihn daran, dass er nicht vergessen ist.

Die Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum gehen in diesem Jahr u. a. an Kinder in Bulgarien, Kroatien, Lettland, Rumänien oder auch das krisengeschüttelte Weißrussland. Alle Abgabeorte findet man auf der Webseite oder der Hotline 030-76 883 883. Vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) wird die Aktion als förderungswürdig empfohlen. Zudem ist Samaritan's Purse Mitglied der Initiative Transparente Zivilgesellschaft.

Über "Weihnachten im Schuhkarton"

"Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der internationalen Aktion "Operation Christmas Child" der christlichen Hilfsorganisation Samaritan's Purse. Im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 9,3 Millionen Kinder in etwa 100 Ländern erreicht. Der deutschsprachige Verein wird von Sylke Busenbender geleitet, internationaler Präsident ist Franklin Graham.

Original-Content von: Samaritan's Purse e. V., übermittelt durch news aktuell