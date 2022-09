BILD

Gäste u. a. Karl Schlögel und Erich Vad

Thema: Verängstigtes Deutschland: Krieg, Wirtschaft, Energie - wie lösen wir unsere Probleme?

Deutschland schlittert in eine massive Rezession. Unser Wohlstand steht auf dem Spiel. Was muss die Politik tun, um die drohende Deindustrialisierung abzuwenden? Wie verhindern wir einen Blackout? Berücksichtigt unsere Politik ausreichend deutsche Interessen? Was sind die historischen Ursachen für den Krieg zwischen Russland und Ukraine? Droht eine weitere Eskalation - und wer steckt hinter den Anschlägen auf die Gaspipelines in der Ostsee?

Zu Gast bei Moderatorin Nena Schink sind:

Prof. Dr. Karl Schlögel, Osteuropahistoriker, der sich mit den historischen Ursachen für diesen Krieg beschäftigt.

Daniel Stelter, Ökonom und Publizist, beobachtet die drohende Deindustrialisierung mit Sorge. Was muss die Politik tun, um sie zu verhindern?

Dr. Erich Vad, Brigadegeneral a. D. und ehemaliger Sicherheitsberater von Angela Merkel, fragt sich, ob unsere Politik deutsche Interessen vergisst.

Carina Konrad, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, ist überzeugt, dass der Beschluss, die zwei AKWs Isar2 und Neckarwestheim am Netz zu lassen, nicht ausreicht. Sie fordert: "Die Grünen müssen auch das dritte AKW laufen lassen!"

