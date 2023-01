Westdeutsche Allgemeine Zeitung

WAZ: NRW-Verkehrsminister Krischer fordert mehr Schutz für Bahnanlagen

Essen (ots)

Nach Manipulationen an Stellwerken der Deutschen Bahn (DB) rät NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) dazu, das Thema ernster zu nehmen als bisher. "Die Ereignisse zeigen, dass wir uns mehr und intensiver mit dem Schutz der Infrastruktur beschäftigen müssen, auch bei der Bahn", sagte Krischer der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (Mittwochsausgaben). Die Verantwortung dafür liege zwar vor allem bei der Bahn selbst und beim Bund. "Aber man muss auf allen Ebenen prüfen, wie an neuralgischen Punkten im Bahnbetrieb mehr Sicherheit erreicht werden kann. Das ist ein wichtiges Thema für die Verkehrsministerkonferenz", so Krischer weiter. Der Schutz vor Sabotage sei spätestens seit dem Anschlag auf Kabel der Deutschen Bahn im Herbst 2022 oben auf der Tagesordnung der Verkehrs- und auch der Innenminister. Krischer stellte aber klar: "Die Bahn-Infrastruktur ist so groß, dass sie nie komplett geschützt werden kann."

