WAZ: Mediziner warnen vor Corona-Lockerungen in NRW

Essen (ots)

Gesundheits-Experten in NRW halten es für einen schweren Fehler, die Corona-Maßnahmen ab Sonntag auf einen "Basisschutz" zu reduzieren. "Ich hätte mir gewünscht, dass die strengeren Regelungen zumindest noch bis Ostern gelten", sagte Prof. Oliver Witzke, Direktor der Klinik für Infektiologie am Uniklinikum Essen, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagsausgaben). Ausgerechnet jetzt die Maskenpflicht in vielen Bereichen aufzugeben, sei aus seiner Sicht "unverständlich". Kritisch sieht Witzke Massenveranstaltungen wie das Bundesligaspiel in Dortmund, bei dem am Samstag mehr als 80.000 Menschen auf engem Raum zusammenkommen: "Statistisch sind unter den Zuschauern 600 bis 1000 positiv. Danach werden wir sicherlich Hunderte Infizierte zusätzlich haben, quasi mit Vorankündigung."

Mit großer Sorge betrachtet auch Dr. Albert Gehle, Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe, das bevorstehende Ende der meisten Corona-Maßnahmen: "Wir brauchen jetzt scharfe Schutzmaßnahmen, um zum Jahresende Luft zu bekommen und einen absoluten Lockdown zu verhindern. Es wird keine Atempause geben - weder für die Bevölkerung noch für die Beschäftigten im Gesundheitswesen", sagte Gehle der WAZ.

