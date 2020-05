Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Trotz Corona: Konzerthäuser an der Ruhr offenbar kurz vor der Öffnung

Essen (ots)

Die großen Konzerthäuser an der Ruhr bereiten sich offenbar auf eine Öffnung noch in dieser Saison vor. Nach Informationen der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Mittwochausgabe) wollen sowohl Essens Philharmonie als auch das Dortmunder Konzerthaus und Bochums Musikforum den Betrieb bereits Anfang Juni wieder aufnehmen. Der Ehrgeiz der Intendanten, dem Publikum so schnell wie möglich wieder klassische Musik live zu bieten, ist offenbar groß. Auch bekannte Interpreten-Namen sind schon wieder im Spiel. So soll in Essen Stargeiger Daniel Hope auf dem Konzertpodium stehen, Liederabende mit prominenten Gästen sind geplant.

