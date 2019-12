ZDF

Festlich und fair: "plan b" im ZDF über Weihnachtsgenüsse

Für das Weihnachtsgebäck sind Mandeln, Walnüsse und Vanille begehrte Zutaten - doch reifen diese Produkte oft unter sozial und ökologisch problematischen Bedingungen. Wie mit geringen Mitteln und großem Engagement grüne und faire Weihnachtsgenüsse möglich sind, zeigt am Samstag, 14. Dezember 2019, 17.35 Uhr, "plan b: Festlich und fair - Von nachhaltigen Nüssen und Mandeln" im ZDF. Die Sendung ist bereits ab Freitag, 13. Dezember 2019, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar.

Stefan Wissert und Andréa Ralisendra, ein deutsch-madagassisches Paar, nehmen den Handel mit Vanille selbst in die Hand: Sie verkaufen die Vanille, die sie von Andréas Familie aus Madagaskar beziehen, direkt per Webshop - ohne Zwischenhändler. Vanille ist das zweitteuerste Gewürz der Welt, und dennoch sind die meisten Vanillebauern bettelarm - reich werden oft nur die vielen Zwischenhändler. Stefan und Andréa teilen den Gewinn unter allen Beteiligten gleich auf - Fair Trade dank Familiennetzwerk.

Walnüsse wuchsen einst üppig in Mitteleuropa, doch die billigeren Importe aus den USA und Chile dominieren den Markt. Vivian Böllersen setzt dagegen auf ihre selbstgepflanzte Walnussplantage im Brandenburgischen. Zudem sammelt sie Walnüsse aus der Umgebung und knackt sie eigenhändig in einer kleinen Manufaktur. Der Chefkoch eines mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Berliner Restaurants will mit der Ökobäuerin zusammenarbeiten - auf der Suche nach der perfekten heimischen Walnuss.

Ramón Alarcón baut in der Halbwüste Südspaniens Mandeln im großen Stil an. Da Mandelbäume viel Wasser brauchen, hat sich Alarcón, im Hauptberuf Architekt, eine andere Lösung einfallen lassen: Seine Mandeln verbrauchen dank ausgeklügelter Bewässerung nur ein Zehntel des Wassers, das im konventionellen Mandelanbau anfällt. Kurz vor Weihnachten lässt Alarcón seine Ernte aufbereiten und schickt sie nach Deutschland. In einer Bio-Bäckerei werden seine umweltfreundlich gewachsenen Mandeln zu Lebkuchen verarbeitet.

Wer über das fair erzeugte Weihnachtsgebäck hinaus noch Infos zu weiteren Leckereien rund ums Weihnachtsfest sucht, der ist am Montag, 23. Dezember 2019, 12.10 Uhr, bei "drehscheibe" im ZDF an der richtigen Stelle. Die Sondersendung "Würstchen oder Weihnachtsgans - Was darf's sein zum Fest?", informiert unter anderem, wie weihnachtliche Spezialitäten produziert werden - zum Beispiel in einer Dresdner Stollenbäckerei oder bei den Karpfenfischern in Peitz. "drehscheibe"-Moderatorin Babette von Kienlin macht zudem auf einem Weihnachtsmarkt kulinarische Entdeckungen.

