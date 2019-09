Westdeutsche Allgemeine Zeitung

WAZ: Sicherheitsfirma Kötter steigt ins Feuerwehr-Geschäft ein

Essen (ots)

Der Essener Sicherheitsdienstleister Kötter steigt in das Geschäft mit Werksfeuerwehren ein. Mit dem Kreuzfahrtschiff-Produzenten MV Werften in Mecklenburg-Vorpommern hat das Familienunternehmen den ersten Großauftrag an Land gezogen. Das berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Dienstagausgabe). Kötter hat nach eigenen Angaben mehr als 3,5 Millionen Euro in die Modernisierung der Werksfeuerwehr der drei Werften in Wismar, Rostock und Stralsund mit rund 2900 Beschäftigten investiert. Zum Angebot der Essener an der Ostsee gehören auch eine Höhenrettung und ein Brandsimulator. "Wir werden mit diesem Rückenwind unsere Position im Markt für Betriebs- und Werkfeuerwehren sowie sonstigen Brandschutz weiter gezielt ausbauen", sagte Dirk H. Bürhaus, Geschäftsführer der Kötter Fire & Service GmbH, der WAZ. Aktuell führe das Unternehmen Gespräche mit weiteren Kunden aus der Werftenbranche. Kötter ist bereits für Werksfeuerwehren in der Automobil- und Chemieindustrie sowie im produzierenden Gewerbe tätig. Die Kötter-Gruppe bietet Sicherheitsdienstleistungen, Sicherheitstech¬nik, Reinigungs- und Personaldienstleistungen an. Mit rund 18.500 Mitarbeitern an den mehr als 50 Standorten in Deutsch¬land erwirtschaftete das Familienunternehmen im vergangenen Jahr einen Umsatz von 540 Millionen Euro.

