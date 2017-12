Essen (ots) - Bequem vom Sofa aus Weihnachtsgeschenke und Klamotten für den Winter zu bestellen, ist verlockend. Einkaufen im Internet wird immer beliebter. Doch die Logistik, die dahinter steht, kann kaum noch mithalten. Die Zusteller haben immer größere Probleme, die stetig wachsenden Paketberge rechtzeitig und unversehrt an die Empfänger auszuliefern.

Der wachsende Unmut über Mängel bei der Zustellung, die Verbraucherschützer und Netzagentur registrieren, sind die Kehrseite des Onlinebooms. Die Mitarbeiter von DHL, UPS, Hermes & Co. haben insbesondere im Advent einen Knochenjob, der überdies auch noch dürftig bezahlt wird. Sie müssen sich durch die hoffnungslos verstopften Straßen quälen und stehen mit ihren schweren Paketen oft vor verschlossenen Türen. Neben dem Stress haben viele Fahrer jetzt auch noch die Angst im Nacken, weil ein Unbekannter DHL erpresst und mit Sprengsätzen droht.

Das Klagen der Verbraucher ist nachvollziehbar, rasche Abhilfe aber nicht in Sicht. Die Zustellung per Drohne und Roboter steckt noch in den Kinderschuhen. Da hilft es nur, frühzeitig zu bestellen oder mal wieder selbst in den Laden zu gehen.

