AIDA Cruises

AIDAperla in "Elbe in Concert" zum 837. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG

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Hamburg (ots)

Mit einer eindrucksvollen Inszenierung auf der Elbe setzte AIDA Cruises gestern Abend zum Hamburger Hafengeburtstag ein maritimes Highlight: Bei "Elbe in Concert" wurde AIDAperla am Samstagabend vor der einzigartigen Hamburger Kulisse spektakulär in Szene gesetzt. Licht- und Musikmomente verschmolzen auf dem Wasser zu einem emotionalen Erlebnis und machten das Kreuzfahrtschiff zum strahlenden Mittelpunkt der Abendshow vor den Landungsbrücken.

Hunderttausende Besucher verfolgten die besondere Inszenierung in maritimer Atmosphäre entlang der Elbe und erlebten AIDAperla als eindrucksvolle Bühne auf dem Wasser.

Auch an Land ist AIDA präsent: In der AIDA Urlaubswelt direkt an der Elbphilharmonie konnten sich Gäste an allen drei Veranstaltungstagen - auch noch am Sonntag, den 10 Mai - inspirieren lassen. Mit interaktiven Aktionen, Entertainment, kulinarischen Angeboten und Urlaubsberatung bringt AIDA Kreuzfahrtfeeling mitten in die Stadt.

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