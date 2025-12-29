AIDA Cruises

AIDA Cruises trifft Familiennerv: Mehrgenerationen-Kreuzfahrt liegt voll im Trend

Urlaub gemeinsam mit mehreren Generationen ist längst kein Nischenthema mehr: Zwei Drittel der Deutschen (66 Prozent) haben bereits eine Mehrgenerationenreise unternommen. Das zeigt eine aktuelle, repräsentative Umfrage im Auftrag von AIDA Cruises, die YouGov durchgeführt hat. Besonders gefragt bei Mehrgenerationenreisen sind Urlaubsmodelle, die gemeinsame Erlebnisse ermöglichen und zugleich Raum für individuelle Bedürfnisse lassen.

"Die Zahl von 66 Prozent spricht für sich", sagt Steffi Heinicke, SVP Guest Experience bei AIDA Cruises. "Reisen mit mehreren Generationen sind längst kein Nischenthema mehr, sondern ein relevanter Trend in der gesamten Touristik. Menschen möchten gemeinsam unterwegs sein, mit Großeltern, Kindern und Enkeln und dabei dennoch Raum für individuelle Bedürfnisse haben. Genau diese Balance ermöglichen wir an Bord unserer AIDA Schiffe."

Gemeinsam statt getrennt: Familien reisen immer häufiger zusammen

Hauptmotive für Mehrgenerationenreisen sind laut AIDA Umfrage das Schaffen gemeinsamer Erlebnisse und Erinnerungen (56 Prozent) sowie mehr Zeit mit der Familie (50 Prozent). Auch das Feiern besonderer Anlässe wie Geburtstage oder Jubiläen spielt für ein Drittel der Befragten (32 Prozent) eine wichtige Rolle. Organisatorische Aspekte oder Budgetfragen werden hingegen selten als Hürde wahrgenommen.

Warum Kreuzfahrten für viele Familien besonders attraktiv sind

Erwartungsgemäß gilt der Ferienhaus- oder Apartmenturlaub als beliebteste Urlaubsform für Mehrgenerationenreisen (61 Prozent), gefolgt von Bade- und Resorturlauben (40 Prozent) sowie Städtereisen (29 Prozent). Überraschend stark schneiden jedoch auch Kreuzfahrten ab: Rund ein Fünftel der Befragten (20 Prozent) hält sie für besonders geeignet, Platz vier im Ranking, noch vor Aktiv-, Wellness- oder Campingurlauben. Besonders hoch ist die Zustimmung für die Option Kreuzfahrt bei den 35- bis 44-Jährigen sowie den 45- bis 54-Jährigen.

Auto statt Fernreise: So starten Familien bequem in den Urlaub

Für Mehrgenerationenreisen ist eine kurze und unkomplizierte Anreise besonders wichtig: 68 Prozent der Befragten bevorzugen das Auto, deutlich vor dem Zug (32 Prozent). Kreuzfahrten mit Abfahrtshäfen in Hamburg, Kiel und Rostock erfüllen genau diesen Wunsch. Der Urlaub beginnt direkt vor der Haustür, ohne lange Anfahrtswege oder Umstiege. Gerade für Reisen mit mehreren Generationen erweist sich eine bequeme Erreichbarkeit als entscheidender Vorteil.

Kreuzfahrten: Viele Generationen, viele Wünsche, ein Urlaub

Als größte Herausforderungen nennen die Befragten unterschiedliche Interessen (47 Prozent) sowie altersbedingte Einschränkungen (41 Prozent). Entsprechend wünschen sich Reisende vor allem getrennte Rückzugsbereiche (45 Prozent), gemeinsame Essensmöglichkeiten wie Familientische (44 Prozent) und altersgruppenspezifische Aktivitäten (42 Prozent). Auch Barrierefreiheit und medizinische Versorgung spielen eine wichtige Rolle. "Mehrgenerationenreisen stellen besondere Anforderungen. Genau darin liegt aber auch ihre Stärke. Angebote, die gemeinsame Erlebnisse ermöglichen und gleichzeitig individuelle Freiräume schaffen, treffen den Nerv vieler Familien. Kreuzfahrten bieten dafür ideale Voraussetzungen, weil wir an Bord Vielfalt, Komfort und Flexibilität an einem Ort vereinen. Ergänzen können wir das bei AIDA durch barrierefreies Reisen und eine medizinische Versorgung auf unseren Schiffen, die allen Generationen Sicherheit gibt", erklärt Steffi Heinicke.

Lediglich 20 Prozent der Befragten lehnen diese Reiseform grundsätzlich ab. Gründe hierfür sind fehlende passende Familienkonstellationen oder weil enge verwandtschaftliche Beziehungen zu anderen Familienmitgliedern nicht mehr bestehen.

Die Daten stammen aus einer repräsentativen YouGov-Umfrage, die im Auftrag von AIDA Cruises durchgeführt wurde. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 2. und 5. Dezember 2025 insgesamt 1213 Personen in Deutschland zu ihren Einstellungen, Erfahrungen und Erwartungen rund um das Thema Mehrgenerationenreisen befragt. Unter Mehrgenerationenreisen werden Urlaube verstanden, an denen zwei oder mehr Generationen einer Familie teilnehmen: etwa Großeltern mit Enkeln, Großeltern, Eltern und Kinder gemeinsam oder erwachsene Kinder mit ihren Eltern. Nicht gemeint sind klassische Familienreisen (Eltern mit Kindern) oder Reisen mit weiter entfernten Verwandten wie Onkeln, Tanten, Nichten oder Neffen.

