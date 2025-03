AIDA Cruises

Neues Kapitel für AIDAdiva beginnt: Frischer Look, neue Erlebnisse, noch mehr Vielfalt und Komfort nach Modernisierungsprogramm

Rostock (ots)

AIDA Cruises, Marktführer für Kreuzfahrten und drittgrößter Reiseveranstalter Deutschlands, hat mit AIDAdiva als erstes von sieben Schiffen die umfangreichste Schiffsmodernisierung im Rahmen des Evolution-Programms erfolgreich abgeschlossen. Nach einem siebenwöchigen Werftaufenthalt vom 3. Februar bis 21. März 2025 in der französischen Chantier Naval Werft in Marseille präsentiert sich AIDAdiva nun in neuem Glanz. Von der Technik, über modernisierte Kabinen, neue Restaurants bis zum erweiterten Entertainment-Angebot wurde AIDAdiva von Grund auf modernisiert und überarbeitet.

"Im Rahmen unserer Zukunftsinitiative AIDA Evolution haben wir das größte Flottenmodernisierungsprogramm in unserer Unternehmensgeschichte gestartet. Für die ersten drei Werftzeiten investieren wir allein einen dreistelligen Millionenbetrag, um unsere Schiffe fit für die Zukunft zu machen - sowohl in Bezug auf das Reiseerlebnis als auch in technischer Hinsicht. Wir sind sehr stolz auf dieses Programm, denn es zeigt: AIDA entwickelt sich mit Evolution weiter - für unsere Gäste und die Zukunft der Kreuzfahrt", erklärt Felix Eichhorn, Präsident von AIDA Cruises.

Das neue AIDA Gefühl im Gästebereich

Im Zuge der Modernisierung wurden rund 300 Hauptprojekte sowie zahlreiche weitere Einzelmaßnahmen geplant, koordiniert und umgesetzt. Mehrere Tausend Werftarbeiter und Spezialisten, darunter über 170 verschiedene Ausbaufirmen, sowie die Crew von AIDAdiva packten in den vergangenen sieben Wochen gemeinsam an, um das Projekt zum Erfolg zu führen.

Eine der größten Umbaumaßnahmen stellte die Renovierung aller Gästekabinen dar: Baldachine, Teppiche und Vorhänge wurden umgestaltet und das Farbkonzept auf helle, moderne Töne angepasst. Neue Stühle und Sofas sorgen in den Balkonkabinen für einen modernen Look. Gleichzeitig wurden einige Kabinen von einer 3er auf eine 4er-Belegung erweitert, um weitere Optionen für Familien zu schaffen. Am Heck entstanden sechs neue, großzügige familienfreundliche Suiten mit eigenem Sonnendeck. Diese sind in Wohn- und Schlafbereich mit Doppelbett aufgeteilt, wobei die ausziehbare Couch im Wohnraum weitere Schlafplätze ermöglicht. In einigen Suiten ist nun eine 5er-Belegung zzgl. Babybett möglich. Gäste der Suiten haben darüber hinaus Zugang zu neuen exklusiven Rückzugsorten -dem Sky Deck und der Rossini Lounge.

Eine umfangreiche Neugestaltung erfuhren die öffentlichen Bereiche auf den Decks 9, 10 und 11. Neue Restaurant- und Barkonzepte bieten ein erweitertes kulinarisches Angebot. Ob französische Spezialitäten im neuen Restaurant French Kiss oder im French Kiss Bar & Bistro, asiatische Küche im East Fusion, spanische Snacks an der Tapas Bar oder maritime Köstlichkeiten im Yachtclub Restaurant - das gastronomische Angebot wurde umfassend erweitert. Mit der Panorama Bar, der Eisbar, Tokyo Bar und Lanai Bar sind weitere neue Outlets hinzugekommen. Nach der Fertigstellung der Bereiche wurden beispielsweise etwa 35.000 Gläser, 30.000 Tassen und Teller sowie 46.000 Bestecke wieder eingeräumt sowie das komplette Mobiliar ausgetauscht oder aufgearbeitet.

Das Theatrium erhielt einladende Sitzgelegenheiten, unter anderem. mit Rückenlehnen rund um die Bühne auf Deck 9, und ein überarbeitetes, harmonisches Farbkonzept. Modernste Technik für Sound, Licht und Bühnensteuerung wurde verbaut für ein noch intensiveres Show-Erlebnis.

Der Spa-Bereich wurde rundum erneuert und an das Organic Spa Konzept angepasst. Gäste dürfen sich auf zwei zusätzliche Wellness-Suiten freuen, die mit privater Whirlpoolwanne, eigener Sauna und Wasserbett ausgestattet sind. Der Hair Spa erhielt ein neues Design und wird durch einen Nail Spa ergänzt.

Ein neues Highlight erwartet Kids auf Deck 14. Vor dem Sportaußendeck ist ein Fun Park mit einem beeindruckenden 7,50 Meter hohen Kletterturm, einer Rutsche und spannenden Höhlen entstanden. Auch der Kids Club wurde für die jüngsten Gäste neugestaltet.

Modernisierte Technik und Innovationen

Neben den Neuerungen in den Gästebereichen wurden zahlreiche technische und nachhaltige Maßnahmen umgesetzt. Über 45.700 Quadratmeter Teppich wurden erstmals nicht entsorgt, sondern einer weiteren Verwendung zugeführt. Neuer, bereits recyclefähiger Teppich wurde in Gäste- und Crewbereichen verlegt. Eine neue Umkehrosmose-Anlage optimiert die Eigenproduktion von Frischwasser aus Meerwasser. Ein innovativer Solid Waste Processor zerkleinert Abfälle und reduziert deren Volumen um bis zu 95 Prozent. Im Unterwasserbereich wurden knapp 9000 Quadratmeter Schiffswand mit rund 17.500 Liter eines komplett neuen biozidfreien Anstrichs der neuesten Generation versehen, der den Reibungswiderstand erheblich verringert, während ein modernes, energieeffizientes LED-Beleuchtungssystem den Energiebedarf weiter reduziert. Die komplette IT-Infrastruktur wurde neu aufgesetzt. Dafür mussten unter anderem 50 Kilometer neue Kabel verlegt und 22 Tonnen Elektronik ausgetauscht werden. Im Außenbereich wurden darüber hinaus 6,5 Kilometer Holzhandläufe erneuert, großflächig Glas- und Fensterscheiben ausgetauscht und mit rund 8.500 Litern Farbauffrischungen vorgenommen.

"Die erste Reise von AIDAdiva nach ihrer Modernisierung ist für uns ein wichtiger Meilenstein für die durchgreifende Flottenmodernisierung bei AIDA Cruises. Noch in diesem Jahr folgt AIDAluna und Anfang 2026 AIDAbella. In den letzten sieben Wochen sowie in der gesamten Vorplanungsphase haben viele Tausend engagierte Werftarbeiter und Spezialisten Hand in Hand an diesem Projekt gearbeitet. Mein besonderer Dank gilt unserem großartigen Team und der gesamten AIDAdiva Crew, die die erste Evolution-Werftzeit zum Erfolg geführt haben", sagt Felix Eichhorn.

Große Auftaktreise mit Stargast Clueso & weiteres Reiseprogramm

AIDAdiva feiert ihr Comeback mit einer besonderen Premierenreise vom 23. bis 30. März 2025. Unter dem Motto "NEU VERLIEBEN in AIDAdiva" startet das Schiff zu einer siebentägigen Mittelmeerreise. Stargast Clueso wird an Bord ein exklusives Konzert geben und die Wiedereröffnung des modernisierten Schiffes musikalisch begleiten.

Es folgen zwei weitere Reisen ab Rom/Civitavecchia entlang der italienischen Küste und Malta. Ziele wie Valletta, Syrakus oder Catania, Palermo, Neapel und Olbia stehen auf dem Programm. Anschließend geht es für AIDAdiva in ihr Sommer-Fahrtgebiet: Ab Warnemünde werden die schönsten Reiseziele an der Ostsee und in Norwegen angeboten.

Im Herbst startet AIDAdiva erstmals auf Weltreise: Vom 10. November 2025 bis 23. März 2026 geht es in 133 Tagen ab Hamburg auf ein XXL-Abenteuer zu fünf Kontinenten und durch 27 Länder. Erstmals auf einer AIDA Weltreise sind die Ost- und Westküste der USA und Japan im Programm. Silvester wird auf Hawaii gefeiert.

Weitere Informationen zu AIDA Evolution sowie dem Reiseprogramm von AIDAdiva sowie Buchung im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer +49 381 202 707 07 oder auf aida.de.

Daten & Faken AIDAdiva

Länge: 252 m Breite: 32,2 m Tiefgang: 7,3 m 13 Decks 1.032 Kabinen 10 Restaurants & Snackbars, 15 Bars & Lounges 2.300 qm Spa- und Sportbereich 3.000 qm Theatrium 2 Pools 5 Whirlpools 621 Crewmitglieder

Milestones: Unterzeichnung Bauvertrag: 19.10.2004; Stahlschnitt: 25. Oktober 2005; Kiellegung: 3. März 2006; Auslieferung: 16. April 2007; Taufe: 20. April 2007 in Hamburg

Werft: Meyer Werft in Papenburg

Vermessung 69.200 BRZ

Geschwindigkeit 22 Knoten

Antrieb/Stromversorgung diesel-elektrisch / Leistung 36.000 kW

Elektro Antriebsmotor 2 x 12.400 kW

Propeller 2 Propeller

Bugstrahlruder 2 x 2.300 kW

Heckstrahlruder 2 x 1.500 kW

Stabilisatoren 1 Paar

