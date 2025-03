AIDA Cruises

AIDA Urlaub kann doch noch starten - mit einer Chartermaschine ab Rostock-Laage (Bildmeldung)

Bild-Infos

Download

Rostock (ots)

Urlaub gerettet! Am Montag, 10. März 2025, startete ab Rostock-Laage eine Chartermaschine mit 175 AIDA Gästen in Richtung Funchal / Madeira zur Kanarenkreuzfahrt mit AIDAblu.

Während an 13 deutschen Flughäfen gestreikt wird, läuft der Betrieb am Flughafen Rostock-Laage. Das Kreuzfahrtunternehmen AIDA Cruises organisierte eine Chartermaschine für seine Gäste und konnte somit den lang ersehnten Urlaub doch noch möglich machen. Ursprünglich sollten die Passagiere Sonntag ab dem bestreikten Hamburger Airport nach Las Palmas / Gran Canaria fliegen. Nun können sie einen Tag später auf Madeira an Bord gehen.

AIDA Cruises kritisiert den unangekündigten Streik in Hamburg. Senior Vice President Public Affairs, Communication & Sustainability Dirk Inger dazu: "Das ist nicht angemessen, mit Blick auf die vielen Urlauber, die sich so lange auf ihre Ferien gefreut haben."

Original-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell