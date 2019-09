Albert Schweitzer Stiftung f. u. Mitwelt

Mehr Tierschutz in der Hotelbranche: Auch Wyndham serviert Käfigeier ab

Berlin (ots)

Mit »Wyndham Hotels and Resorts« und »Wyndham Destinations« haben sich zwei weitere Schwergewichte der Hotelbranche zum Verzicht auf Eier aus Käfighaltung entschlossen. Vorangegangen war eine weltweite Kampagne der »Open Wing Alliance« - einem Zusammenschluss von rund 70 Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen aus allen Teilen der Welt. In Deutschland baute die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt mit Onlineaktionen und einer Petition erfolgreich Druck auf das Management auf. Die Petition unterzeichneten innerhalb von vier Tagen mehr als 20.000 Menschen.

Die Wyndham-Unternehmen werden die Forderungen der »Open Wing Alliance« erfüllen und ab 2025 an all ihren Standorten nur noch Eier von Hennen aus käfigfreier Haltung verwenden. Die Vorgabe gilt auch für verarbeitete Produkte, die Eier enthalten. Die vergleichsweise lange Übergangsfrist gibt es, da es in einigen Ländern außerhalb der EU noch schwierig ist, käfigfreie Eier und Eiprodukte zu beziehen. In den USA wird »Wyndham Destinations« die Käfigfrei-Standards bereits bis 2020 umsetzen.

»Wyndham hat sich doch noch zum richtigen Schritt entschlossen«, freut sich Jonas Becker, Kampagnenleiter bei der Albert Schweitzer Stiftung. »Käfighaltung ist ethisch untragbar und deshalb ein Auslaufmodell. Fast alle großen Hotelketten haben sich inzwischen den Käfigfrei-Standards verpflichtet, darunter Marriott, Hilton, Best Western und die Deutsche Hospitality. Dadurch etablieren sie neue Mindestanforderungen in der Branche. Unternehmen, die sich anschließen möchten, bietet unser Stiftungsbereich Lebensmittel-Fortschritt gerne Beratung und Unterstützung an.«

Bereits 2017 hatte sich Wyndham, damals noch »Wyndham Worldwide«, eigentlich verpflichtet, bis zum Jahr 2018 käfigfrei zu werden. Nach der Aufspaltung in »Wyndham Hotels and Resorts« und »Wyndham Destinations« verschwand das Versprechen jedoch stillschweigend von den Unternehmenswebsites. Da Gespräche scheiterten, sahen sich die Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen der »Open Wing Alliance« zum Handeln gezwungen und starteten die weltweite Kampagne.

Die »Open Wing Alliance« hat das Ziel, die Käfighaltung von Legehennen abzuschaffen. Viele nationale und internationale Unternehmen tragen dieses Ziel bereits mit, darunter zum Beispiel McDonald's, Nestlé oder Ikea. Käfighaltung ist grausam, weil die Tiere sich kaum bewegen können und in der drangvollen Enge unter sozialem Stress leiden. In Deutschland sind Käfigsysteme für Legehennen zwar ab 2025 verboten, in vielen anderen Ländern jedoch nicht. In verarbeiteten Produkten gelangen Käfigeier auch weiterhin nach Deutschland.

Die offizielle Verpflichtung von »Wyndham Hotels and Resorts« finden Sie unter http://ots.de/BcjcMP.

Die Selbstverpflichtung von »Wyndham Destinations« können Sie hier abrufen: http://ots.de/COshVi.

Über die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt

Die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt setzt sich gegen Massentierhaltung und für die vegane Lebensweise ein. Dafür wirkt sie auf wichtige Akteure aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ein, um Tierschutzstandards zu erhöhen, den Verbrauch von Tierprodukten zu reduzieren und das pflanzliche Lebensmittelangebot zu verbessern. Interessierten bietet sie fundierte Informationen und zeigt Alternativen auf. Mehr erfahren Sie auf https://albert-schweitzer-stiftung.de.

