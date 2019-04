Albert Schweitzer Stiftung f. u. Mitwelt

Apetito schließt sich Masthuhn-Initiative an

Berlin (ots)

Nach Gesprächen mit der Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt hat der Tiefkühl- und Verpflegungsspezialist Apetito bekanntgegeben, künftig nur noch Hähnchenfleisch zu beziehen, das den Kriterien der Europäischen Masthuhn-Initiative entspricht. Die Albert Schweitzer Stiftung hat die Initiative gemeinsam mit knapp 30 weiteren Tierschutzorganisationen ins Leben gerufen, um die Haltung der Masthühner zu verbessern.

Die Kriterien der Europäischen Masthuhn-Initiative liegen deutlich über dem tierschutzrechtlich vorgeschriebenen Niveau. Unter anderem sehen sie eine geringere Besatzdichte, mehr Tageslicht sowie das Zurückfahren der Überzüchtung vor. Apetito hat sich verpflichtet, die Kriterien für seine Menüs und Menükomponenten in Deutschland, den Niederlanden, Österreich und Spanien umzusetzen. Der Bereich »apetito catering« ist davon ausgenommen. Umgesetzt werden die Kriterien ab spätestens 2026. Dabei handelt es sich um die Frist, auf die sich die Tierschutzorganisationen der Masthuhn-Initiative geeinigt haben. Das Jahr 2026 wurde gewählt, damit die Frist auch für Länder in Süd- und Osteuropa, in denen der Tierschutz meist hinterherhinkt, realistisch ist.

Bereits heute bieten mehr als die Hälfte der Apetito-Lieferanten die geforderte höhere Luftqualität in ihren Ställen. »Bis alle Lieferanten allen geforderten Kriterien entsprechen, sind allerdings noch größere Herausforderungen zu bewältigen und Anstrengungen zu unternehmen«, heißt es in einem Statement des Unternehmens.

»Wir freuen uns sehr über die Entscheidung von Apetito«, sagt Janika Kleine, Projektmanagerin im Stiftungsbereich Lebensmittel-Fortschritt. »Nachdem der Caterer 2015 unserer Initiative 'Käfigfrei' beigetreten ist, unterstreicht Apetito jetzt mit seiner Entscheidung für die Masthuhn-Initiative erneut seine unternehmerische Verantwortung.«

Mehr über die Europäische Masthuhn-Initiative und eine Auflistung aller Forderungen finden Sie auf https://masthuhn-initiative.de/. Das Statement von Apetito finden Sie auf https://www.apetito.de/unsere-werte/nachhaltigkeit unter »Qualität kennt keine Grenzen«.

